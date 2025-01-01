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Вагнер «Тангейзер»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Вагнер «Тангейзер»

Вагнер «Тангейзер»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге». Концертное исполнение оперы Рихарда Вагнера

Опера «Тангейзер» — это значительное произведение в репертуаре классической музыки, написанное известным композитором Рихардом Вагнером. Она представляет собой большую романтическую оперу в трех действиях, основанную на собственном либретто автора.

Сюжет и вдохновение

История оперы, как и многие другие произведения Вагнера, переплетена со средневековыми легендами. Главный герой, Генрих Тангейзер, — миннезингер (рыцарь-поэт), который оказывается в затруднительном положении. Жизнь в роскоши и праздности в гроте богини Венеры начинает угнетать поэта. Вскоре он решает вернуться в мир людей, стремясь обрести счастье с юной Елизаветой.

Идея создать оперу на основе сюжета «Тангейзера» пришла Вагнеру во время его пребывания в Париже осенью 1841 года. Партитура была завершена к середине апреля 1845 года, однако в процессе работы замысел претерпел изменения — композитор добавил новые философско-этические мотивы, отошедшие от традиционных источников сюжета.

Действующие лица

  • Герман, ландграф Тюрингии — бас
  • Генрих Тангейзер — тенор
  • Вольфрам фон Эшенбах — баритон
  • Вальтер фон дер Фогельвельде — тенор
  • Бительрольф — бас
  • Генрих дер Шрейбер — тенор
  • Рейнмар фон Цветер — бас
  • Елизавета, племянница Германа — сопрано
  • Венера — сопрано
  • Молодой пастух — сопрано

Исполнители и проект OperaCall

Состав исполнителей будет определён по итогам творческого вызова проекта OperaCall. Этот проект представляет собой полный цикл: от открытого прослушивания с участием певцов и молодых пианистов-репетиторов со всей России до осуществления постановки спектакля с отобранными участниками. Они проходят образовательный этап с профильными специалистами в области немецкой фонетики и музыкального исполнительства из таких театров, как:

  • Большой театр
  • Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского
  • Театр «Новая Опера» имени Е. В. Колобова

Музыкальный руководитель проекта и дирижёр — Иван Рудин. Не упустите возможность увидеть это произведение во всей его красе!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
18:00 от 1500 ₽

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