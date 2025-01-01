Вагнер «Тангейзер»

«Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге». Концертное исполнение оперы Рихарда Вагнера

Опера «Тангейзер» — это значительное произведение в репертуаре классической музыки, написанное известным композитором Рихардом Вагнером. Она представляет собой большую романтическую оперу в трех действиях, основанную на собственном либретто автора.

Сюжет и вдохновение

История оперы, как и многие другие произведения Вагнера, переплетена со средневековыми легендами. Главный герой, Генрих Тангейзер, — миннезингер (рыцарь-поэт), который оказывается в затруднительном положении. Жизнь в роскоши и праздности в гроте богини Венеры начинает угнетать поэта. Вскоре он решает вернуться в мир людей, стремясь обрести счастье с юной Елизаветой.

Идея создать оперу на основе сюжета «Тангейзера» пришла Вагнеру во время его пребывания в Париже осенью 1841 года. Партитура была завершена к середине апреля 1845 года, однако в процессе работы замысел претерпел изменения — композитор добавил новые философско-этические мотивы, отошедшие от традиционных источников сюжета.

Действующие лица

Герман, ландграф Тюрингии — бас

Генрих Тангейзер — тенор

Вольфрам фон Эшенбах — баритон

Вальтер фон дер Фогельвельде — тенор

Бительрольф — бас

Генрих дер Шрейбер — тенор

Рейнмар фон Цветер — бас

Елизавета, племянница Германа — сопрано

Венера — сопрано

Молодой пастух — сопрано

Исполнители и проект OperaCall

Состав исполнителей будет определён по итогам творческого вызова проекта OperaCall. Этот проект представляет собой полный цикл: от открытого прослушивания с участием певцов и молодых пианистов-репетиторов со всей России до осуществления постановки спектакля с отобранными участниками. Они проходят образовательный этап с профильными специалистами в области немецкой фонетики и музыкального исполнительства из таких театров, как:

Большой театр

Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского

Театр «Новая Опера» имени Е. В. Колобова

Музыкальный руководитель проекта и дирижёр — Иван Рудин. Не упустите возможность увидеть это произведение во всей его красе!