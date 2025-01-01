Вагнер, Сен-Санс, Мендельсон. Органный вечер в англиканском соборе

Музыкальный вечер в англиканском соборе

В уникальном пространстве англиканского собора, под сводами неоготической архитектуры в мерцании свечей, состоится незабываемая программа романтического органного репертуара. Этот вечер обещает удивить разнообразием выразительных возможностей органа.

Звучание шедевров романтизма

Знаковое место в программе занимает «Полет валькирий» Рихарда Вагнера — одно из самых мощных и драматичных произведений эпохи романтизма. В органной версии оно сохраняет эпический размах и оркестровую плотность звучания.

Вас также ожидает знаменитый «Лебедь» Камиля Сен-Санса — лирическое размышление, наполненное грацией и внутренней тишиной. Виртуозная фантазия на темы из оперы «Кармен» Жоржа Бизе в органной транскрипции раскрывает популярные оперные мотивы в новых тембровых и фактурных решениях.

Музыка Мендельсона дополнит программу светлым и возвышенным звучанием, придавая вечеру классическую гармонию.

Уникальные инструменты и акустика

Камерная атмосфера англиканского собора создаст уникальную акустическую и визуальную среду. В зале установлены два органа: старинный духовой орган фирмы Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы Viscount.

Этим вечером у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар эпохи предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.

Программа концерта

В программе:

Ф. Мендельсон. Соната си бемоль мажор, op.65, n.4

С. Франк. «Пастораль» ор. 19

Ж. Боннэ. Концертные вариации

К. Сен-Санс. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных»

Э. Лемар. Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен»

Р. Вагнер. «Свадебное шествие» из оперы «Лоэнгрин»

Р. Вагнер. «Полёт валькирий» из оперы «Валькирия»

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Исполняет лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган). Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).

Парковка на территории собора запрещена.