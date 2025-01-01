Вагнер, Сен-Санс, Мендельсон. Органный вечер в англиканском соборе

В уникальном пространстве англиканского собора, под сводами неоготической архитектуры в мерцании свечей, состоится незабываемая программа романтического органного репертуара. Этот вечер обещает удивить разнообразием выразительных возможностей органа.
Знаковое место в программе занимает «Полет валькирий» Рихарда Вагнера — одно из самых мощных и драматичных произведений эпохи романтизма. В органной версии оно сохраняет эпический размах и оркестровую плотность звучания.
Вас также ожидает знаменитый «Лебедь» Камиля Сен-Санса — лирическое размышление, наполненное грацией и внутренней тишиной. Виртуозная фантазия на темы из оперы «Кармен» Жоржа Бизе в органной транскрипции раскрывает популярные оперные мотивы в новых тембровых и фактурных решениях.
Музыка Мендельсона дополнит программу светлым и возвышенным звучанием, придавая вечеру классическую гармонию.
Камерная атмосфера англиканского собора создаст уникальную акустическую и визуальную среду. В зале установлены два органа: старинный духовой орган фирмы Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы Viscount.
Этим вечером у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар эпохи предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.
В программе:
Обратите внимание, что программа может быть изменена. Исполняет лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган). Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).
Парковка на территории собора запрещена.