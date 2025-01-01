Вагнер, Сен-Санс, Мендельсон. Органный вечер при свечах в Англиканском соборе

В уникальном пространстве англиканского собора, под сводами неоготической архитектуры и в мерцании свечей, прозвучит завораживающая программа. Вечер охватит яркие образцы романтического органного репертуара, демонстрируя бесконечное разнообразие выразительных возможностей этого уникального инструмента.
Знаковое место в программе занимает «Полет валькирий» Рихарда Вагнера — одно из самых мощных и драматичных произведений эпохи романтизма. В органной версии оно сохраняет свой эпический размах и оркестровую плотность звучания.
Второй яркий акцент — знаменитый «Лебедь» Камиля Сен-Санса. Это лирическое размышление, наполненное грацией и внутренней тишиной, станет настоящим украшением вечера. Виртуозная фантазия на темы из оперы «Кармен» Жоржа Бизе в органной транскрипции позволит услышать популярные оперные мотивы в новых тембровых и фактурных решениях.
Музыка Мендельсона дополнит программу светлым и возвышенным звучанием, придавая вечеру классическое равновесие.
Камерная атмосфера англиканского собора создаст особую акустическую и визуальную среду, в которой очарованию невозможно не поддаться. В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount».
В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов — старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар эпохи предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Исполняет лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган). Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).
Пожалуйста, учтите, что парковка на территории собора запрещена.