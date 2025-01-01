Вагнер, Сен-Санс, Мендельсон. Органный вечер при свечах в Англиканском соборе

Концерт органной музыки в англиканском соборе

В уникальном пространстве англиканского собора, под сводами неоготической архитектуры и в мерцании свечей, прозвучит завораживающая программа. Вечер охватит яркие образцы романтического органного репертуара, демонстрируя бесконечное разнообразие выразительных возможностей этого уникального инструмента.

Программа вечера

Знаковое место в программе занимает «Полет валькирий» Рихарда Вагнера — одно из самых мощных и драматичных произведений эпохи романтизма. В органной версии оно сохраняет свой эпический размах и оркестровую плотность звучания.

Второй яркий акцент — знаменитый «Лебедь» Камиля Сен-Санса. Это лирическое размышление, наполненное грацией и внутренней тишиной, станет настоящим украшением вечера. Виртуозная фантазия на темы из оперы «Кармен» Жоржа Бизе в органной транскрипции позволит услышать популярные оперные мотивы в новых тембровых и фактурных решениях.

Музыка Мендельсона дополнит программу светлым и возвышенным звучанием, придавая вечеру классическое равновесие.

Атмосфера собора

Камерная атмосфера англиканского собора создаст особую акустическую и визуальную среду, в которой очарованию невозможно не поддаться. В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount».

В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов — старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар эпохи предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.

Исполняемые произведения

Ф. Мендельсон. Соната си бемоль мажор, op.65, n.4: 1. Allegro con brio 2. Andante religioso 3. Allegretto 4. Allegro maestoso

С. Франк. «Пастораль» ор. 19

Ж. Боннэ. Концертные вариации

К. Сен-Санс. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных»

Э. Лемар. Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен»

Р. Вагнер. «Свадебное шествие» из оперы «Лоэнгрин»

Р. Вагнер. «Полёт валькирий» из оперы «Валькирия»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Информация о концерте

Исполняет лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган). Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Пожалуйста, учтите, что парковка на территории собора запрещена.