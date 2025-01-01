Меню
Вагнер, Сен-Санс, Мендельсон. Органный вечер при свечах в Англиканском соборе
Билеты от 1000₽
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Концерт органной музыки в англиканском соборе

В уникальном пространстве англиканского собора, под сводами неоготической архитектуры и в мерцании свечей, прозвучит завораживающая программа. Вечер охватит яркие образцы романтического органного репертуара, демонстрируя бесконечное разнообразие выразительных возможностей этого уникального инструмента.

Программа вечера

Знаковое место в программе занимает «Полет валькирий» Рихарда Вагнера — одно из самых мощных и драматичных произведений эпохи романтизма. В органной версии оно сохраняет свой эпический размах и оркестровую плотность звучания.

Второй яркий акцент — знаменитый «Лебедь» Камиля Сен-Санса. Это лирическое размышление, наполненное грацией и внутренней тишиной, станет настоящим украшением вечера. Виртуозная фантазия на темы из оперы «Кармен» Жоржа Бизе в органной транскрипции позволит услышать популярные оперные мотивы в новых тембровых и фактурных решениях.

Музыка Мендельсона дополнит программу светлым и возвышенным звучанием, придавая вечеру классическое равновесие.

Атмосфера собора

Камерная атмосфера англиканского собора создаст особую акустическую и визуальную среду, в которой очарованию невозможно не поддаться. В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount».

В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов — старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар эпохи предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.

Исполняемые произведения

  • Ф. Мендельсон. Соната си бемоль мажор, op.65, n.4:
    • 1. Allegro con brio
    • 2. Andante religioso
    • 3. Allegretto
    • 4. Allegro maestoso
  • С. Франк. «Пастораль» ор. 19
  • Ж. Боннэ. Концертные вариации
  • К. Сен-Санс. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных»
  • Э. Лемар. Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен»
  • Р. Вагнер. «Свадебное шествие» из оперы «Лоэнгрин»
  • Р. Вагнер. «Полёт валькирий» из оперы «Валькирия»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Информация о концерте

Исполняет лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган). Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Пожалуйста, учтите, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

2 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

