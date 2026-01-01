Спектакль Вагнер. Лоэнгрин

Опера «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера на Московском летнем музыкальном фестивале «Зарядье»

В этом году на IV Московском летнем музыкальном фестивале «Зарядье» зрителей ожидает постановка романтической оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Спектакль обещает стать ярким событием, которое погрузит зрителей в мир легенд и музыкального искусства.

Сюжет и персонажи

«Лоэнгрин» — это история о защите любви и справедливости, о герое, который вынужден оставить свою родину. Главные действующие лица:

Лоэнгрин — Иван Гынгазов, тенор

Эльза — будет объявлено дополнительно

Генрих Птицелов, германский король — будет объявлено дополнительно

Фридрих Тельрамунд — будет объявлено дополнительно

Ортруда — будет объявлено дополнительно

Глашатай — будет объявлено дополнительно

Кроме того, на сцене появятся саксонские и тюрингские графы, дворяне, дамы, пажи, воины и слуги.

Творческая команда

Музыкальное руководство проекта осуществляет Иван Рудин, который также выступит в роли дирижёра. Режиссёром спектакля стал Константин Балакин, а художественное оформление создано Еленой Вершининой. Освещение спектакля подготовила Ирина Вторникова.

История создания оперы

Вагнер впервые заинтересовался легендой о Лоэнгрине в 1841–1842 годах во время пребывания в Париже. Однако он окончательно решил написать оперу на этот сюжет во время отдыха в Мариенбаде. Опера была впервые представлена в 1850 году в Веймаре Ференцем Листом.

«Лоэнгрин» вошёл в число самых популярных опер мирового репертуара. В ней Вагнер использовал свою неповторимую технику — систему лейтмотивов, связывающую музыку и сюжет. Это помогает создать целостное и непрерывное действие, придавая значимость работе оркестра.

Творческий вызов OperaCall

Состав исполнителей будет определён в рамках творческого вызова OperaCall, который включает открытое прослушивание и образовательные этапы под руководством опытных специалистов из известных театров России. Участников проекта консультируют эксперты в области немецкой фонетики и музыкального исполнительства.

Проект получил признание на высшем уровне: в 2025 году он был удостоен Национальной премии «Онегин» за постановку оперы «Тангейзер», что лишний раз подтверждает высокое профессиональное мастерство команды.

