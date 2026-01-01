Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вагнер. Лоэнгрин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Вагнер. Лоэнгрин

Спектакль Вагнер. Лоэнгрин

12+
Режиссер Константин Балакин
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Опера «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера на Московском летнем музыкальном фестивале «Зарядье»

В этом году на IV Московском летнем музыкальном фестивале «Зарядье» зрителей ожидает постановка романтической оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Спектакль обещает стать ярким событием, которое погрузит зрителей в мир легенд и музыкального искусства.

Сюжет и персонажи

«Лоэнгрин» — это история о защите любви и справедливости, о герое, который вынужден оставить свою родину. Главные действующие лица:

  • Лоэнгрин — Иван Гынгазов, тенор
  • Эльза — будет объявлено дополнительно
  • Генрих Птицелов, германский король — будет объявлено дополнительно
  • Фридрих Тельрамунд — будет объявлено дополнительно
  • Ортруда — будет объявлено дополнительно
  • Глашатай — будет объявлено дополнительно

Кроме того, на сцене появятся саксонские и тюрингские графы, дворяне, дамы, пажи, воины и слуги.

Творческая команда

Музыкальное руководство проекта осуществляет Иван Рудин, который также выступит в роли дирижёра. Режиссёром спектакля стал Константин Балакин, а художественное оформление создано Еленой Вершининой. Освещение спектакля подготовила Ирина Вторникова.

История создания оперы

Вагнер впервые заинтересовался легендой о Лоэнгрине в 1841–1842 годах во время пребывания в Париже. Однако он окончательно решил написать оперу на этот сюжет во время отдыха в Мариенбаде. Опера была впервые представлена в 1850 году в Веймаре Ференцем Листом.

«Лоэнгрин» вошёл в число самых популярных опер мирового репертуара. В ней Вагнер использовал свою неповторимую технику — систему лейтмотивов, связывающую музыку и сюжет. Это помогает создать целостное и непрерывное действие, придавая значимость работе оркестра.

Творческий вызов OperaCall

Состав исполнителей будет определён в рамках творческого вызова OperaCall, который включает открытое прослушивание и образовательные этапы под руководством опытных специалистов из известных театров России. Участников проекта консультируют эксперты в области немецкой фонетики и музыкального исполнительства.

Проект получил признание на высшем уровне: в 2025 году он был удостоен Национальной премии «Онегин» за постановку оперы «Тангейзер», что лишний раз подтверждает высокое профессиональное мастерство команды.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального событие в рамках фестиваля «Зарядье»!

Купить билет на спектакль Вагнер. Лоэнгрин

Помощь с билетами
Июнь
6 июня суббота
18:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 2000 ₽
7 июня воскресенье
18:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Друзья
18+
Драма

Друзья

23 июня в 20:00 Театр Наций
от 2000 ₽
Петя и волк
0+
Детский

Петя и волк

31 мая в 13:00 Театр им. Ермоловой
от 400 ₽
Матрёшки-Кудапрёшки
16+
Комедийная драма

Матрёшки-Кудапрёшки

4 июня в 19:00 Модерн
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше