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Вафельное сердце
Киноафиша Вафельное сердце

Спектакль Вафельное сердце

Постановка
Особняк 6+
Продолжительность 1 час 5 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по мотивам книги Марии Парр

«Вафельное сердце» — это не просто название особого сорта вафель, которые печёт бабушка главного героя, Трилле. Это метафора, пронизывающая всё произведение норвежской писательницы Марии Парр — о тёплой, искренней дружбе и жизни, полной маленьких радостей и больших переживаний.

В центре истории — Трилле и его подруга Лена. Их дружба, наполненная шалостями и совместными приключениями, кажется вечной. Но однажды Лене нужно уехать, и перед героями встаёт непростая задача — осознать, как важны друг для друга.

Формат спектакля

Этот спектакль-чтение позволяет зрителям не только стать свидетелями событий, но и почувствовать атмосферу домашнего уюта и тепла. В процессе спектакля мы приглашаем вас выпить чаю с настоящими вафлями — как на страницах книги. Это не только театральное представление, но и встреча с лучшими детскими историями нашего времени.

О чем этот спектакль

«Вафельное сердце» — это ода детской дружбе, которая способна пройти через любые испытания. Спектакль напоминает о простых радостях жизни, семейных ценностях и том, как важно ценить каждый момент, проведённый с близкими.

Для кого подходит

Спектакль подойдёт детям и взрослым, всем, кто любит тёплые, душевные истории с ноткой ностальгии. Это идеальный повод провести время всей семьей и насладиться атмосферой добра и уюта.

Рекомендовано для детей старше 6 лет.

Режиссер
Александр Савчук
В ролях
Александр Кошкидько
Анна Прохорова
Александр Савчук

Фотографии

Вафельное сердце Вафельное сердце Вафельное сердце
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