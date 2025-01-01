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Вафельное сердце
Киноафиша Вафельное сердце

Спектакль Вафельное сердце

Постановка
Театральный проект 27 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Знаменитое «Вафельное сердце» Марии Парр в постановке Ивана Пачина и Театрального проекта 27

«Вафельное сердце» — это увлекательный спектакль, основанный на дебютном произведении норвежской писательницы Марии Парр. В центре сюжета находится юный мальчуган и его необычная семья, которые погружаются в мир настоящей дружбы. Этот спектакль поднимает важные вопросы о дружбе между мальчиками и девочками, и показывает, что такая дружба действительно существует, даже если многие в это не верят.

О чем спектакль?

Спектакль рассказывает о приключениях главного героя, который сталкивается с различными трудностями, но находит поддержку в своих друзьях. Взаимоотношения между персонажами наполнены теплом и искренностью, что делает историю близкой и понятной каждому зрителю.

Почему стоит посетить?

«Вафельное сердце» не только развлекает, но и заставляет задуматься о важности дружбы и поддержки в трудные времена. Это спектакль, который подходит для семейного просмотра, ведь он заставляет нас вспомнить о настоящих ценностях.

  • Мария Парр, автор оригинальной истории, известна своим умением создавать живые и запоминающиеся образы.
  • Спектакль призван показать, что настоящая дружба не знает преград и возрастных ограничений.

Не пропустите возможность увидеть «Вафельное сердце» на сцене и погрузиться в мир детских мечтаний и искренних чувств!

Режиссер
Иван Пачин
В ролях
Егор Строков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
15:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Вафельное сердце Вафельное сердце Вафельное сердце Вафельное сердце Вафельное сердце

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