Вадим Захаров
Киноафиша Вадим Захаров

Вадим Захаров

6+
Продолжительность 180 минут
Возраст 6+
О концерте

Концерт Вадима Захарова в Театре Мимики и Жеста

В «Театре Мимики и Жеста» состоится концерт народного артиста Республики Татарстан Вадима Захарова. Певец представит новую программу, в которой прозвучат как новые песни, так и всеми известные хиты.

Искренний концерт

Вадим Захаров — артист, завоевавший сердца зрителей своим проникновенным голосом, откроется в этом концерте с неожиданной стороны. Он раскроет тайны и поделится яркими моментами своей карьеры, о которых никто прежде не знал.

Уникальная атмосфера

Это не просто концерт, а искреннее событие, на котором зрители смогут почувствовать силу живой музыки и искренность выступлений. Главное — ощутить атмосферу общения с любимым исполнителем и спеть вместе с ним свои любимые песни.

Условия посещения

Дети до 5-ти лет включительно проходят на концерт бесплатно в сопровождении взрослых, не занимая отдельного места. Для зрителей с 6-ти лет необходим билет.

Приглашаем вас насладиться волшебством музыки вместе с Вадимом Захаровым!

Апрель
18 апреля суббота
18:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
