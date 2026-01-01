Встречи с Вадимом Верником в Арт-кафе театра Вахтангова

Арт-кафе театра Вахтангова приглашает на уникальные встречи с известным театроведом и критиком Вадимом Верником. Эти мероприятия будут посвящены выдающимся деятелям культуры, включая Наталью Тенякову, Дмитрия Хворостовского и Олега Янковского. Событие станет настоящим подарком для любителей театра и музыки.

Наталья Тенякова

Актриса, вошедшая в историю театра. Наталья Тенякова ассоциируется с расцветом Большого Драматического театра. Она блистала на сцене Театра Моссовета и Московского Художественного театра, куда её пригласил Олег Ефремов. На протяжении многих лет Тенякова играла в спектакле Вахтанговского театра «Фредерик, или Бульвар преступлений» в паре с Василием Лановым. Она также была преданной женой и музой Сергея Юрского.

Дмитрий Хворостовский

Имя Дмитрия Хворостовского вызывает тёплые воспоминания. Его запоминающаяся улыбка и щедрое творчество остаются в сердцах поклонников. К счастью, мы можем наслаждаться его искусством благодаря множеству записей выступлений.

С Вадимом Верником у Хворостовского была особая связь. В 1990 году, когда Дмитрий стал известен благодаря победе на конкурсе в Кардиффе, они встретились в холле гостиницы «Россия», где журналист Верник взял у него интервью для издания «Неделя». Вадим помнит, как талантливый певец с седыми волосами выглядел моложе своих лет, и запомнил эту встречу на всю жизнь.

Олег Янковский

Тема Олега Янковского также станет важным пунктом на встречах. Этот великий актёр оставил неизгладимый след в истории театра и кино. Его творчество и личность всегда будут вызывать интерес и восхищение у зрителей.

Приходите на встречи с Вадимом Верником, чтобы узнать больше о жизни и творчестве этих талантливых личностей!