Вечер-посвящение Майе Плисецкой в Театре им. Вахтангова

Арт-кафе Театра Вахтангова приглашает вас на уникальный вечер, посвящённый великой балерине Майе Плисецкой. Это событие станет продолжением документального фильма, созданного Вадимом Верником в 1996 году — «Майя. Урок классического танца», который вошёл в телевизионный цикл «Субботний вечер со звездой».

Во время съёмок в живописном финском городе Миккели, Верник имел возможность близко пообщаться с Плисецкой на протяжении пяти дней. Эти ценные беседы стали основой для книги, которая была задумана спустя годы после выхода фильма. В ней автор стремится представить балерину «своими глазами», рисуя портрет, свободный от мифов и стереотипов.

Уникальные свидетели эпохи

Книга основана не только на воспоминаниях самой Майи, но и на рассказах её близких знакомых и коллег. В съёмках фильма принимали участие такие выдающиеся личности, как Родион Щедрин, Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, а также партнёры Плисецкой по сцене — Николай Фадеечев, Александр Богатырев, Патрик Дюпон и Владимир Левашев. Их истории и воспоминания также нашли отражение в новой публикации.

Не упустите возможность погрузиться в мир балетного искусства и узнать больше о жизни одной из величайших балерин XX века!