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Вадим Самойлов. Агата Кристи
Киноафиша Вадим Самойлов. Агата Кристи

Вадим Самойлов. Агата Кристи

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новый тур Вадима Самойлова: Музыка, которая проникает в сердце

Вадим Самойлов — легендарный музыкант, основатель и лидер группы «Агата Кристи», приглашает вас на грандиозное шоу в рамках своего нового тура. Это уникальное событие обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и глубокие смыслы, которые проникают в самую душу.

Музыка и визуальные эффекты

На концерте вас ждут не только хиты «Агаты Кристи», но и сольные работы Вадима Самойлова. В этом туре особое внимание уделено зрелищным элементам — на сцене будут работать талантливые художники по видео, свету и звуку. Это позволит создать атмосферу, которая дополнит музыкальное сопровождение и сделает каждый номер по-настоящему уникальным.

Что вас ждет на концерте

Зрители смогут насладиться как классическими композициями, так и новыми произведениями, которые уже завоевали признание поклонников. Каждое выступление — это не просто концерт, а целое искусство, где музыка и визуальное оформление сливаются воедино.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного шоу. Приходите поддержать легенду и погрузитесь в мир музыки, который не оставит вас равнодушными. Откройте для себя новый уровень театрального представления с Вадимом Самойловым и его командой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 3 октября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 4700 ₽
Уфа, 10 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 3500 ₽
Самара, 22 октября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 3500 ₽

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