Вадим Самойлов. Агата Кристи с симфоническим оркестром
Вадим Самойлов. Агата Кристи с симфоническим оркестром

Вадим Самойлов. Агата Кристи с симфоническим оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте

Вадим Самойлов и симфонический оркестр в МТС Live Холл

Вадим Самойлов, основатель и лидер группы «Агата Кристи», выступит в МТС Live Холл Нижний Новгород с симфоническим оркестром. Это уникальное музыкальное шоу предложит хиты группы, которые знакомы нескольким поколениям.

Песни «Агаты Кристи» — это не просто мелодии. Они звучат в любимых фильмах, их поют под гитару во дворах, а также их можно услышать по радио и телевидению. Эти тексты и мелодии знают наизусть и с удовольствием подпевают им до сих пор. В них вновь оживёт фирменный почерк группы: мистическая энергетика, философская лирика и неповторимое новаторство.

Приглашаем вас насладиться грандиозным шоу, наполненным эмоциями, глубокими смыслами и проникающей в сердце музыкой в исполнении великолепных музыкантов, а также художников по видео, свету и звуку. Хиты «Агаты Кристи» будут представлены в симфоническом исполнении, обещая удивительный опыт для зрителей.

Это не просто вечер при свечах, это настоящий симфо-рок!

«Легенда — это не прошлое. Это то, что продолжается здесь и сейчас. Нижний Новгород, с благодарностью приглашаем вас вновь почувствовать себя её частью» — Вадим Самойлов.

Купить билет на концерт Вадим Самойлов. Агата Кристи с симфоническим оркестром

Март
6 марта пятница
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 4000 ₽

Фотографии

Фотографии

