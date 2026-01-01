Вадим Самойлов. «Агата Кристи» с оркестром
18+
О концерте

Вадим Самойлов и Агата Кристи: легенда концертного шоу

Основатель и лидер группы Агата Кристи, Вадим Самойлов, проведет незабываемый концерт с программой «Легенда». Это уникальное шоу объединяет в себе популярные песни, которые стали знаковыми для целых поколений.

Чем особены эти композиции? Они звучат в любимых фильмах, под них поют под гитару во дворах, и их можно слышать по радио и телевидению. Мистическая энергетика, философская лирика и синтез жанров — все это делает музыку Самойлова такой запоминающейся и актуальной.

Грандиозное шоу

Приготовьтесь к захватывающему музыкальному опыту! Концерт обещает быть наполненным глубокими эмоциями и значимыми смыслами. На сцене выступит команда талантливых музыкантов и художников, которые создадут уникальную атмосферу с помощью видео, света и звука.

Оркестровое звучание

Зрителей ожидает новое звучание хитов Агаты Кристи и сольных работ Вадима Самойлова в сопровождении симфонического оркестра. Это неповторимое сочетание оставит незабываемые впечатления и зарядит позитивной энергией.

Сообщение для зрителей

«Легенда — это не прошлое. Это то, что продолжается здесь и сейчас. С благодарностью приглашаем вас вновь почувствовать себя её частью», — говорит Вадим Самойлов.

Не упустите шанс стать частью грандиозного шоу, которое уже стало любимым для многих зрителей. Мы ждём вас!

Июнь
Ноябрь
1 июня понедельник
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 6000 ₽
3 июня среда
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2900 ₽
4 июня четверг
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2900 ₽
4 ноября среда
19:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
от 2500 ₽
29 ноября воскресенье
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 1800 ₽

