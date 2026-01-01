Оповещения от Киноафиши
О концерте

Вадим Самойлов и оркестр: Симфоническое выступление в Москве

Вадим Самойлов, основатель и лидер группы «Агата Кристи», представит уникальное музыкальное шоу в Москве на сцене VK Stadium. Его выступление с симфоническим оркестром обещает стать настоящим праздником для любителей рок-музыки.

Песни, которые прозвучат на концерте, знакомы миллионам. Это не просто музыка, это саундтрек жизни нескольких поколений. Их слышали в любимых фильмах, пели под гитару на дворовых посиделках, а также они часто звучат по радио и телевидению. Каждая композиция несет в себе мистическую энергетику, философскую лирику и инновационный подход.

Ожидаемые моменты концерта

На концерте будут исполнены всем известные хиты «Агаты Кристи» в симфоническом оркестровом звучании. Это не просто вечер при свечах, это настоящий симфонический рок с сильными эмоциями и глубокими смыслами. Сцена оживет благодаря великолепной команде музыкантов и артистов, которые займутся визуальным оформлением, светом и звуком.

Вадим Самойлов называет свое выступление «легендой». И добавляет: «Легенда — это не прошлое. Это то, что продолжается здесь и сейчас». Таким образом, мы приглашаем зрителей вновь стать частью музыкальной истории Москвы.

Купить билет на концерт Вадим Самойлов. Агата Кристи с Оркестром

Февраль
28 февраля суббота
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 4000 ₽

