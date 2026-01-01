Вадим Самойлов. Агата Кристи. Легенда

Магия музыки «Агаты Кристи» на сцене

Вадим Самойлов, основатель и лидер группы «Агата Кристи», — один из самых влиятельных музыкантов постсоветского пространства. Его творчество знакомо миллионам слушателей и оставило неизгладимый след в истории музыки. Хиты группы звучат в любимых фильмах, их поют под гитару во дворах, а эфиры радио и телевидения щедро наполняются их мелодиями.

В песнях «Агаты Кристи» совмещаются мистическая энергетика, философская лирика и новаторские подходы к жанрам. Приглашаем вас на грандиозное шоу, где эмоции переполняют сердца, а глубокие смыслы проникают в душу. На сцене вы услышите не только хиты группы, но и сольные работы Вадима Самойлова, представленные великолепными музыкантами и художниками по видео, свету и звуку.

Легенда продолжается

«Легенда — это не прошлое. Это то, что продолжается здесь и сейчас. Киров, с благодарностью приглашаем вас вновь почувствовать себя её частью», — утверждает Вадим Самойлов. Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального события, где сплетаются нити музыки, эмоций и творчества.