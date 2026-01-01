Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вадим Самойлов. Агата Кристи. Легенда
Киноафиша Вадим Самойлов. Агата Кристи. Легенда

Вадим Самойлов. Агата Кристи. Легенда

16+
Возраст 16+

О концерте

Магия музыки «Агаты Кристи» на сцене

Вадим Самойлов, основатель и лидер группы «Агата Кристи», — один из самых влиятельных музыкантов постсоветского пространства. Его творчество знакомо миллионам слушателей и оставило неизгладимый след в истории музыки. Хиты группы звучат в любимых фильмах, их поют под гитару во дворах, а эфиры радио и телевидения щедро наполняются их мелодиями.

В песнях «Агаты Кристи» совмещаются мистическая энергетика, философская лирика и новаторские подходы к жанрам. Приглашаем вас на грандиозное шоу, где эмоции переполняют сердца, а глубокие смыслы проникают в душу. На сцене вы услышите не только хиты группы, но и сольные работы Вадима Самойлова, представленные великолепными музыкантами и художниками по видео, свету и звуку.

Легенда продолжается

«Легенда — это не прошлое. Это то, что продолжается здесь и сейчас. Киров, с благодарностью приглашаем вас вновь почувствовать себя её частью», — утверждает Вадим Самойлов. Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального события, где сплетаются нити музыки, эмоций и творчества.

Купить билет на концерт Вадим Самойлов. Агата Кристи. Легенда

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
1 июня понедельник
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 2900 ₽
3 июня среда
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2900 ₽
4 июня четверг
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах
9 апреля в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1900 ₽
Scirena
12+
Поп
Scirena
19 апреля в 20:00 Кроп Arena
от 3000 ₽
Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
22 марта в 18:00 Ринго
от 200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше