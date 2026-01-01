Вадим Репин, Новосибирский симфонический оркестр, дирижер — Д. Ботинис
Билеты от 1200₽
6+
О концерте

Гармония контрастов: "Offertorium" и "Третья симфония" в концертной программе Зарядья

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого прозвучат два выдающихся произведения — "Offertorium" Софии Губайдулиной и "Третья симфония" Сергея Рахманинова. Это встреча драматизма и лиричности, которая не оставит равнодушными истинных ценителей классической музыки.

Offertorium: посвящение Гидону Кремеру

"Offertorium" — это первый концерт для скрипки с оркестром, созданный выдающейся композиторшей Софией Губайдулиной. Произведение посвящено знаменитому скрипачу Гидону Кремеру, который исполнял этот концерт на сценах всего мира, от Нью-Йорка до Петербурга. Структура концерта интересна: он состоит из трёх частей, каждая из которых отражает разные эмоциональные оттенки.

В первой части звучат вариации на тему прусского короля Фридриха II, которые постепенно сводятся к одному звуку, символизируя жертвенность. Во второй части тема отсутствует, что создает эффект пустоты и ожидания. В третьей части тема возрождается, словно новое начало, отражая процесс преображения. Сольная партия скрипки демонстрирует блестящий исполнительский стиль Гидона Кремера и дает возможность исполнителю раскрыть всю гамму эмоций.

Третья симфония: глубина русской души

Во втором отделении концерта прозвучит "Третья симфония" Рахманинова, созданная в 1935–1936 годах на вилле Сенар в Швейцарии, спустя много лет после его отъезда из России. Это произведение отличается более сдержанным стилем в сравнении с предыдущими симфониями, однако сохраняет характерную для Рахманинова эмоциональную глубину и выразительность.

В "Третьей симфонии" отчетливо слышны русские мелодические интонации и ритмы, а также проявляются традиционные черты русского симфонизма. Несмотря на неоднозначные отзывы современников, сам композитор считал это произведение одним из своих лучших. "Третья симфония" — это яркое свидетельство таланта Рахманинова и его способности передать богатство российской музыкальной культуры.

Программа концерта

  • Губайдулина: Offertorium — Концерт для скрипки с оркестром № 1
  • Рахманинов: Симфония № 3 ля минор, op. 44

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным праздником, который обещает стать важной вехой в вашей культурной жизни!

Октябрь
25 октября воскресенье
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 1200 ₽

