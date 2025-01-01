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Вадим Репин, Филипп Чижевский и ГАСО
Киноафиша Вадим Репин, Филипп Чижевский и ГАСО

Вадим Репин, Филипп Чижевский и ГАСО

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О концерте/спектакле

Программа Берг. Концерт для скрипки с оркестром Шостакович. Симфония № 4 Встреча на высшем музыкальном уровне — главный оркестр страны, дирижёр — лауреат двух «Золотых масок» и скрипач, названный «волшебником звука». «Лучший скрипач из тех, которых я слышал», — говорил о Вадиме Репине Иегуди Менухин. «Русским Паганини» окрестила его зарубежная пресса. Уникальный солист исполнит Концерт «Памяти ангела» — самое известное сочинение Берга и едва ли не самое одухотворенное в ХХ веке. Берг сумел примирить прошлое и будущее, красоту мелодии и математический расчёт. Он позаботился о публике, сделав свой авангард «одушевлённым». Четвертая симфония Шостаковича — переплетение лирики и гротеска для гигантского состава оркестра. Она — слепок противоречивой, глубокой, мятущейся фигуры автора. Расшифровать «эзопов язык» этого колоссального послания предстоит блистательному молодому маэстро Филиппу Чижевскому, который недавно возглавил прославленный Госоркестр им. Е. Светланова. Каждое его выступление — неординарное событие и повод для аншлага. Он рисует, рискует, путешествует по Полярному Уралу и «очищает» партитуры шедевров, будто они звучат впервые. Участники ГАСО России имени Е.Ф. Светланова Чижевский Филипп Репин Вадим (скрипка)

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 5000 ₽

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