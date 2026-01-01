Новый сольный концерт Вадима Постильного

Вадим Постильный — резидент шоу «Stand Up» на ТНТ и финалист «Comedy Баттл» — снова радует зрителей новым сольным концертом. Он продолжает свой большой тур по стране, и это отличная возможность увидеть его вживую.

Комик, прошедший путь от «Открытого микрофона» до выступлений на главных сценах, обладает уникальным талантом рассмешить зрителей любого возраста и вкусов. В новой программе Вадим предлагает фирменную самоиронию, острые наблюдения и забавные истории из жизни, в которых аудитория сможет узнать себя, своих друзей и окружающую действительность.

Концерт обещает быть честным, смешным и саркастичным — именно то, что поднимет настроение и заставит улыбнуться. Билеты уже в продаже, не упустите шанс насладиться незабываемым юмором Вадима Постильного!