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Вадим Постильный
Киноафиша Вадим Постильный

Вадим Постильный

18+
Возраст 18+

О концерте

Новый сольный концерт Вадима Постильного

Вадим Постильный — резидент шоу «Stand Up» на ТНТ и финалист «Comedy Баттл» — снова радует зрителей новым сольным концертом. Он продолжает свой большой тур по стране, и это отличная возможность увидеть его вживую.

Комик, прошедший путь от «Открытого микрофона» до выступлений на главных сценах, обладает уникальным талантом рассмешить зрителей любого возраста и вкусов. В новой программе Вадим предлагает фирменную самоиронию, острые наблюдения и забавные истории из жизни, в которых аудитория сможет узнать себя, своих друзей и окружающую действительность.

Концерт обещает быть честным, смешным и саркастичным — именно то, что поднимет настроение и заставит улыбнуться. Билеты уже в продаже, не упустите шанс насладиться незабываемым юмором Вадима Постильного!

Купить билет на концерт Вадим Постильный

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
18 сентября пятница
19:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 900 ₽
19 сентября суббота
18:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽
2 октября пятница
19:00
Вечно молодой Самара, Ленинградская, 77, кластер Dom 77, вход через кофейную лавку
от 1500 ₽
3 октября суббота
20:00
Дорогая, я перезвоню.., Уфа, Верхнеторговая пл., 1, Гостиный Двор
от 900 ₽
4 октября воскресенье
18:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1500 ₽
10 октября суббота
18:30
Друзья Волгоград, Комсомольская, 4, цокольный этаж
от 900 ₽

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