Вадим Постильный
Вадим Постильный

Возраст 18+

О концерте

Вадим Постильный на сцене StandUp Spot!

Приглашаем вас на сольный концерт Вадима Постильного в клубе StandUp Spot! Ожидайте целых два часа безудержного юмора и остроумных шуток от одного из лучших комиков России.

Кто такой Вадим Постильный?

Вадим Постильный - это не просто комик, а лауреат премии «Артист года» и участник популярного шоу «Смех без правил». Его стиль отличается оригинальным юмором и искренностью, что делает его выступления яркими и запоминающимися.

Почему стоит посетить концерт?

Это уникальная возможность увидеть Вадима Постильного вживую и насладиться его взаимодействием с аудиторией. Атмосфера уютного клуба StandUp Spot создаст интимное пространство, где комик сможет раскрыться и подарить зрителям незабываемые эмоции.

Для кого это событие?

Концерт интересен любителям юмора и стендапа, а также всем, кто хочет приятно провести вечер в хорошей компании и расслабиться после трудного дня.

Не пропустите шанс стать частью этого звёздного вечера!

В других городах
Февраль
7 февраля суббота
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽

