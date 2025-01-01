Меню
Вадим Постильный. Стендап-концерт
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап от Вадима Постильного в Stage Standup Club

Погрузитесь в мир остроумного юмора и непревзойденного мастерства стендапа. В Stage Standup Club в ближайшие выходные вас ждет уникальное выступление Вадима Постильного — одного из самых ярких представителей стендап-комедии в России.

Кто такой Вадим Постильный?

Вадим Постильный — известный комик, который успел зарекомендовать себя в различных юмористических проектах, таких как StandUp и Открытый Микрофон на ТНТ, Roast Battle на LabelCom и шоу «Разгоны». Его умение находить смешное в повседневной жизни и искренность при общении с аудиторией делают каждое выступление незабываемым.

Дата и место проведения

Не упустите шанс провести вечер в компании Вадима Постильного! Спектакль состоится в Stage Standup Club, который знаменит своей уютной атмосферой и качественными шоу. Убедитесь в наличии свободных мест и приходите за хорошим настроением!

Зачем стоит посетить?

Стендап — это не просто комедия. Это целый жанр, в котором каждый зритель может увидеть себя, посмеяться над жизненными трудностями и просто насладиться атмосферой легкости и юмора. Вадим Постильный привносит в каждое выступление что-то уникальное, и вы точно не останетесь равнодушными к его находкам и шуткам.

Приходите, чтобы зарядиться позитивом и насладиться вечером, полным смеха и хорошего настроения!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 1500 ₽

