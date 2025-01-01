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Вадим Постильный. Сольный концерт
Билеты от 900₽
Киноафиша Вадим Постильный. Сольный концерт

Вадим Постильный. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Стендап-шоу в Black Loft

Вадим Постильный — участник таких популярных проектов, как «Stand Up на ТНТ», «Открытый Микрофон на ТНТ», «Comedy Баттл» и шоу «ТОКСИКИ». Его неповторимый стиль и остроумие уже завоевали любовь зрителей, и теперь он приглашает всех на уникальное событие в Black Loft.

Место проведения: стильное пространство Black Loft
Black Loft (by Bolshevik Loft) — это модное и стильное место, создающее атмосферу погружения под воду возле маяка. Здесь гости смогут насладиться не только прекрасным шоу, но и уникальной атмосферой. Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан с авторской подачей блюд европейской и русской кухни.

Сбор гостей и возрастное ограничение
Сбор гостей начинается за час до начала программы. Возрастное ограничение 18+, на входе потребуется паспорт.

Не пропустите уникальное шоу с Вадимом Постильным в лучшем месте города!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
21:30 от 1800 ₽
19 сентября
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
22:00 от 900 ₽

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