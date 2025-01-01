Вадим Постильный. Сольный концерт

Стендап-шоу в Black Loft

Вадим Постильный — участник таких популярных проектов, как «Stand Up на ТНТ», «Открытый Микрофон на ТНТ», «Comedy Баттл» и шоу «ТОКСИКИ». Его неповторимый стиль и остроумие уже завоевали любовь зрителей, и теперь он приглашает всех на уникальное событие в Black Loft.

Место проведения: стильное пространство Black Loft

Black Loft (by Bolshevik Loft) — это модное и стильное место, создающее атмосферу погружения под воду возле маяка. Здесь гости смогут насладиться не только прекрасным шоу, но и уникальной атмосферой. Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан с авторской подачей блюд европейской и русской кухни.

Сбор гостей и возрастное ограничение

Сбор гостей начинается за час до начала программы. Возрастное ограничение 18+, на входе потребуется паспорт.

Не пропустите уникальное шоу с Вадимом Постильным в лучшем месте города!