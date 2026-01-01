Вадим Постильный. Сольный концерт

Шоу Вадима Постильного в Black Loft

Приглашаем вас на выступление известного комика Вадима Постильного, который стал популярным благодаря своим появлением на таких шоу, как «Stand Up на ТНТ», «Открытый Микрофон на ТНТ» и «Прожарка» на ТНТ4.

Событие пройдет в Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильном и модном пространстве, которое создает уникальную атмосферу. Здесь есть коктейль-бар и ресторан, предлагающий блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Это отличная возможность насладиться вкусной едой и напитками перед началом шоу.

Рекомендации для гостей

Практически за полчаса до начала программы начинается сбор гостей. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами и успеть насладиться атмосферой мероприятия. Это время также идеально подходит для общения с друзьями и настроения на позитив перед шоу.

Важная информация

Возрастное ограничение для входа — 18+. Не забудьте взять с собой паспорт!