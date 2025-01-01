Меню
Вадим Постильный. Сольный концерт
Киноафиша Вадим Постильный. Сольный концерт

Вадим Постильный. Сольный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Вадим Постильный: сольный концерт в Челябинске

Стендап-комик Вадим Постильный, известный как финалист девятого сезона «Comedy Баттл» и участник шоу «Открытый микрофон» и «Stand Up» на телеканале ТНТ, приглашает вас на свой сольный концерт в Челябинске.

Лучшие шутки концерта

В течение часа Вадим поделится с вами своими самыми забавными и остроумными наблюдениями о жизни, что сделает вечер незабываемым. Его стиль исполнения сочетает в себе честность и искренность, что позволяет зрителям легко находить общий язык с комиком.

О комике

Вадим Постильный известен своим уникальным подходом к юмору, сочетая личные истории с актуальными темами. Он успел завоевать сердца зрителей не только в России, но и за ее пределами, благодаря своему обаянию и неподражаемому стилю рассказа.

Почему стоит посетить?

Если вы ищете вечер, наполненный смехом и позитивом, не упустите возможность побывать на концерте Вадима Постильного. Это отличный способ отвлечься от повседневных забот и насладиться качественным юмором в компании единомышленников.

Купить билет на концерт Вадим Постильный. Сольный концерт

В других городах
Февраль
7 февраля суббота
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽

