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Вадим Постильный. Сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вадим Постильный. Сольный концерт

Вадим Постильный. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Стендап вечер с Вадимом Постильным

Приглашаем вас на захватывающий сольный стендап концерт Вадима Постильного, известного многим по таким проектам, как «Stand Up на ТНТ», «Открытый Микрофон на ТНТ», «Прожарка» на ТНТ4 и шоу «Токсики». Этот вечер обещает подарить зрителям множество ярких эмоций и хорошего настроения.

Кто такой Вадим Постильный?

Вадим — талантливый комик, который завоевал популярность благодаря остроумным шуткам и уникальному стилю. Он умеет находить смешное в повседневных ситуациях и делиться этим с публикой. В его выступлениях всегда присутствует доля самокритики и искренности, что делает его еще более привлекательным для зрителей.

О чем шутит Вадим?

Темы его шуток разнообразны: от жизненных ситуаций до актуальных общественных проблем. Постильный умело сочетает юмор с социальной сатирой, заставляя зрителей не только смеяться, но и задумываться. Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу!

Место проведения

Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый зритель сможет насладиться выступлением и почувствовать себя частью зрительного зала. Всегда поддерживайте хорошее настроение и позитивный настрой!

Не пропустите шанс увидеть Вадима Постильного в деле. Это отличный способ отдохнуть и зарядиться позитивом на весь день!

Купить билет на концерт Вадим Постильный. Сольный концерт

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Октябрь
18 октября воскресенье
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

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