Вадим Постильный. Сольный концерт
Билеты от 1800₽
Вадим Постильный. Сольный концерт

Вадим Постильный. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте

Вадим Постильный презентует новое шоу в Москве

Вас ждет уникальное событие от Вадима Постильного – известного комика и участника «Stand Up на ТНТ», «Открытого Микрофона на ТНТ», а также «Прожарки» на ТНТ4. Его новое шоу «ТОКСИКИ» пройдет в стильном и модном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft).

Атмосфера и удобства

Black Loft погружает гостей в уникальную атмосферу, создавая иллюзию нахождения под водой рядом с маяком. Здесь вы сможете насладиться коктейлями в баре или попробовать блюда европейской и русской кухни с авторской подачей в ресторане.

Подготовьтесь к вечеру

Для того чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить заранее. Это время идеально подойдет, чтобы насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Важно знать

Сбор гостей начинается за полчаса до начала программы. Обратите внимание, что существует возрастное ограничение 18+ — при входе потребуется паспорт.

Купить билет на концерт Вадим Постильный. Сольный концерт

Январь
4 января воскресенье
16:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1800 ₽

