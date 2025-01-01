Вадим Постильный. Сольный концерт

Вадим Постильный презентует новое шоу в Москве

Вас ждет уникальное событие от Вадима Постильного – известного комика и участника «Stand Up на ТНТ», «Открытого Микрофона на ТНТ», а также «Прожарки» на ТНТ4. Его новое шоу «ТОКСИКИ» пройдет в стильном и модном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft).

Атмосфера и удобства

Black Loft погружает гостей в уникальную атмосферу, создавая иллюзию нахождения под водой рядом с маяком. Здесь вы сможете насладиться коктейлями в баре или попробовать блюда европейской и русской кухни с авторской подачей в ресторане.

Подготовьтесь к вечеру

Для того чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить заранее. Это время идеально подойдет, чтобы насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Важно знать

Сбор гостей начинается за полчаса до начала программы. Обратите внимание, что существует возрастное ограничение 18+ — при входе потребуется паспорт.