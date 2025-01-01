Меню
Вадим Постильный и Настя Веневитина
Киноафиша Вадим Постильный и Настя Веневитина

Вадим Постильный и Настя Веневитина

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Совместный концерт комиков Вадима Постильного и Насти Веневитиной в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальное событие в мире комедии! В стенах Stand Up Store Moscow пройдет совместный концерт двух талантливых комиков – Вадима Постильного и Насти Веневитиной. Это шанс увидеть выступления, которые порадуют вас своим остроумием и оригинальным подходом к жизни.

О комиках

Вадим Постильный – один из самых ярких представителей российской stand-up сцены. Его выступления известны острыми социальными наблюдениями и непредсказуемым юмором. Вадим умеет легко и непринужденно рассказывать о сложных темах, заставляя зрителей смеяться до слез.

Настя Веневитина – комик, чье обаяние и харизма не оставляют равнодушными зрителей. У Насти свой уникальный стиль: она умело сочетает автобиографические элементы с искрометным юмором, создавая атмосферу настоящего уюта и теплоты.

Что ожидать от концерта

На концерте вас ожидают новые гастрольные номера, а также возможность увидеть известных комиков в непринужденной обстановке. Каждый номер – это стильный, динамичный и эмоционально насыщенный спектакль.

Дополнительная информация

Не упустите возможность насладиться живым выступлением и зарядиться положительными эмоциями! Концерт состоится в уютной атмосфере Stand Up Store Moscow, где каждый сможет найти свое место для смеха и хороших воспоминаний.

Приходите, будет весело и интересно!

Расписание

23 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:30 от 2000 ₽

