Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вадим Постильный / Стендап-концерт
Киноафиша Вадим Постильный / Стендап-концерт

Вадим Постильный / Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Купить билет на концерт Вадим Постильный / Стендап-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
2 апреля в 19:15 Commode
от 1500 ₽
Взрослый стендап
18+
Юмор
Взрослый стендап
14 марта в 18:00 Bistrot 44
от 1290 ₽
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
1 марта в 19:00 Sumbur
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше