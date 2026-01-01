Оповещения от Киноафиши
О концерте
Киноафиша
Вадим Постильный / Стендап-концерт
Вадим Постильный / Стендап-концерт
18+
юмор
Возраст
18+
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Вадим Постильный / Стендап-концерт
Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта
воскресенье
21:00
Stage Standup Club
Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
Купить билеты
