Вадим Монастырский (фортепиано)
Вадим Монастырский (фортепиано)

Вадим Монастырский (фортепиано)

Возраст 6+

Концерт Вадима Монастырского в Мариинском театре

Приглашаем вас на концерт выдающегося пианиста Вадима Монастырского, который состоится в рамках XX Международного фортепианного фестиваля «Лики современного пианизма». Этот фестиваль стал знаковым событием для ценителей классической музыки и привлекает внимание лучших исполнителей со всего мира.

Фестиваль предоставляет платформу для молодых и известных пианистов, позволяя им продемонстрировать свои достижения и исследовать новые горизонты пианистического искусства. В этом году зрители смогут насладиться разнообразной программой, которая включает как классические произведения, так и современную музыку.

Концерт будет проходить в символичном месте — Мариинском театре, который известен своим высоким уровнем исполнения и историческим значением. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое обещает оставить незабываемые впечатления!

28 декабря воскресенье
14:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

