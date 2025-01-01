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Вадим Казаченко. Любимые хиты и новые песни
Билеты от 1200₽
Киноафиша Вадим Казаченко. Любимые хиты и новые песни

Вадим Казаченко. Любимые хиты и новые песни

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Концерт Вадима Казаченко в Москве. Возвращение легенды

12 октября 2025 года в 17:00 в одном из самых красивых столичных залов – Зале Церковных Соборов – состоится концерт заслуженного артиста России Вадима Казаченко. Этот вечер станет настоящим праздником для всех поклонников его творчества.

Звезда 90-х и её наследие

Вадим Казаченко завоевал невероятную популярность в 90-х годах. Его хиты, такие как Больно мне, больно, Прощай, навеки, последняя любовь и Желтые розы, звучали из каждого радиоприемника, а его голос стал символом музыкальной эпохи. В 1989 году он присоединился к группе Фристайл, с которой записал четыре альбома, а в 1992 году начал сольную карьеру.

Творчество и новые проекты

В репертуаре Вадима Казаченко можно найти потрясающие песни таких известных авторов, как Аркадий Укупник, Владимир Матецкий и Вячеслав Малежик. Певец по-прежнему полон творческих сил и активно участвует в популярных телепроектах, таких как Суперстар, Один в один, Три аккорда и Музыкальный ринг.

Что услышит зритель?

Во время концерта Вадим Казаченко порадует зрителей как любимыми хитами, так и новыми песнями, которые уже успели завоевать сердца поклонников. Не упустите возможность насладиться магией его музыки в уютной атмосфере Зала Церковных Соборов!

Приходите и погрузитесь в мир музыки, который стал неотъемлемой частью нашей жизни!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
17:00 от 1200 ₽

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