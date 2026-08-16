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Вадим Гусев
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Вадим Гусев

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О выставке

Выставка графики Вадима Гусева в Царскосельской коллекции

18 июля в 15:00 в Каминном зале открывается выставка графики петербургского художника, иллюстратора и автора детских книг Вадима Гусева (1931–2008). На выставке будут представлены книжные иллюстрации и станковые листы (тушь, акварели, пастели) из фондов музея и собрания семьи художника.

Вадим Иванович Гусев родился в Ленинграде в 1931 году. Его имя неразрывно связано с легендарным издательством «Детгиз», где он работал с 1960 года, вдохновляясь работами таких мэтров советской книжной графики, как Владимир Лебедев и Юрий Васнецов. Особенно Гусев проявил себя в книжной графике, проиллюстрировав детские книги Маршака, Хармса и Введенского. Эти работы стали частью культурной памяти нескольких поколений.

Творчество Гусева отметилось теплым и радушным образом, который он оставил в памяти всех, кто знал его. В 2005 году в «Царскосельской коллекции» состоялась крупная прижизненная выставка художника. Позже, благодаря художнику Александру Флоренскому, в музей были переданы оригинальные иллюстрации к книге «Чудаки» поэта Олега Григорьева, одного из самых ярких представителей ленинградского андеграунда.

Иллюстрации к «Чудакам» раскрывают в Гусеве его высокое мастерство: легкость, свобода и артистизм, которые, в свою очередь, вновь оживляют стихи Григорьева в неожиданных поворотах изобразительного языка. Не менее интересна и его станковая графика, которая демонстрирует серьезность и ответственность решения пластических задач.

Особое внимание стоит обратить на «Автопортрет» художника 1960 года, который был высоко оценен Павлом Басмановым и занял достойное место в экспозиции работ молодых иллюстраторов.

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
09:00
Царскосельская коллекция Санкт-Петербург, Пушкин, Магазейная, 40

Фотографии

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