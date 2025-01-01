Вадим Эйленкриг: талант трубача и продюсера на сцене

Вадим Эйленкриг — российский трубач, заслуженный артист Республики Татарстан, который также известен как ведущий телеканала «Россия-Культура». Он является артистом с яркой музыкальной карьерой и автором пяти сольных альбомов, среди которых:

The Shadow of Your Smile (2010)

Eilenkrig (2012)

Point of View (2017)

Newborn (2020)

Pier 39 (2021)

Альбом Eilenkrig занял 4-е место в российском iTunes в разделе Top 200 Jazz Chart и 1-е место в Армении в категории Top 200 Tracks Armenia All Genre Chart.

Фестивали и достижения

С 2016 года Вадим является художественным руководителем фестиваля «Ветер Перемен» в Казани. В январе 2020 года его проект был представлен на сцене легендарного Carnegie Hall в Нью-Йорке, что подчеркивает международный масштаб его творчества.

В рамках фестивального движения он также исполняет роль арт-директора на фестивалях «Джазовое лето с Эйленкригом» в Концертном зале им. П. И. Чайковского и «Лимон» в Ярославле, а также курирует джазовое направление на фестивалях «Ural Music Night» и «New Open Showcase Festival» в Екатеринбурге.

Телевизионные проекты и участие в конкурсах

Вадим Эйленкриг ведет шоу «Большой джаз» на телеканале «Россия-Культура», а также с 2018 года является ведущим авторской музыкальной программы «Клуб Шаболовка, 37». Он также был соведущим и руководителем оркестра в шоу «Танцы со звёздами» на канале «Россия-1» в 2016 году.

Кроме того, Вадим ежегодно занимает вакансию члена жюри Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», поддерживая молодые таланты и развивая музыкальное наследие.