Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вадим Эйленкриг
Киноафиша Вадим Эйленкриг

Вадим Эйленкриг

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вадим Эйленкриг: талант трубача и продюсера на сцене

Вадим Эйленкриг — российский трубач, заслуженный артист Республики Татарстан, который также известен как ведущий телеканала «Россия-Культура». Он является артистом с яркой музыкальной карьерой и автором пяти сольных альбомов, среди которых:

  • The Shadow of Your Smile (2010)
  • Eilenkrig (2012)
  • Point of View (2017)
  • Newborn (2020)
  • Pier 39 (2021)

Альбом Eilenkrig занял 4-е место в российском iTunes в разделе Top 200 Jazz Chart и 1-е место в Армении в категории Top 200 Tracks Armenia All Genre Chart.

Фестивали и достижения

С 2016 года Вадим является художественным руководителем фестиваля «Ветер Перемен» в Казани. В январе 2020 года его проект был представлен на сцене легендарного Carnegie Hall в Нью-Йорке, что подчеркивает международный масштаб его творчества.

В рамках фестивального движения он также исполняет роль арт-директора на фестивалях «Джазовое лето с Эйленкригом» в Концертном зале им. П. И. Чайковского и «Лимон» в Ярославле, а также курирует джазовое направление на фестивалях «Ural Music Night» и «New Open Showcase Festival» в Екатеринбурге.

Телевизионные проекты и участие в конкурсах

Вадим Эйленкриг ведет шоу «Большой джаз» на телеканале «Россия-Культура», а также с 2018 года является ведущим авторской музыкальной программы «Клуб Шаболовка, 37». Он также был соведущим и руководителем оркестра в шоу «Танцы со звёздами» на канале «Россия-1» в 2016 году.

Кроме того, Вадим ежегодно занимает вакансию члена жюри Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», поддерживая молодые таланты и развивая музыкальное наследие.

Купить билет на концерт Вадим Эйленкриг

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
28 ноября пятница
19:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Криминальный бит. 5 лет в деле
18+
Хип-хоп
Криминальный бит. 5 лет в деле
8 ноября в 20:00 Milo Concert Hall
от 1800 ₽
Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
22 октября в 19:30 Improv Club
от 400 ₽
Многоточие
18+
Хип-хоп
Многоточие
7 ноября в 19:00 Premio
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше