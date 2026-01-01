Вадим Эйленкриг, труба
Вадим Эйленкриг, труба

О концерте

Духовой концерт в Зарядье

В скором времени зрители смогут насладиться выступлением замечательного трубача и продюсера, заслуженного артиста Республики Татарстан, который стал обладателем премии «Музыкант года» по версии «Радио Jazz 89.1». Его музыкальные достижения укрыты в пяти сольных альбомах, среди которых такие как «The Shadow of Your Smile» и «Eilenkrig», которые завоевали признание как в России, так и за её пределами.

Успехи и достижения

Альбом «Eilenkrig» добился значительного успеха, заняв IV место в российских чартах iTunes и I место в армянских. С 2016 года артист является художественным руководителем фестиваля «Ветер перемен» в Казани, а в январе 2020 года его проект был представлен на знаменитой сцене Карнеги-холла.

С 2019 года он также руководит фестивалем «Джазовое лето с Эйленкригом» в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Кроме того, артист с 2013 года является ведущим шоу «Большой джаз» на телеканале «Россия-Культура», а также работает соведущим и руководителем оркестра в шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия-1». С 2018 года он ведёт авторскую музыкальную программу «Клуб „Шаболовка, 37“» на том же телеканале.

Культурная значимость

Артист не перестаёт участвовать в культурной жизни страны, ежегодно входя в состав жюри Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Его вклад в развитие музыкального и театрального искусства, а также преподавательская деятельность делают его значимой фигурой в современной культуре.

Не пропустите возможность увидеть это увлекательное представление и насладиться мастерством талантливого музыканта на сцене!

7 марта воскресенье
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
