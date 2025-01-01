Вадим Эйленкриг. Праздник, который всегда с тобой

Латиноамериканская ночь с Вадимом Эйленкригом

Вадим Эйленкриг, известный российский трубач и ведущий телеканала «Россия-Культура», готов представить специальную концертную программу, в которой участвуют кубинские музыканты. Это будет уникальный музыкальный вечер, наполненный атмосферой Кубы и звуками латиноамериканского джаза.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучат шедевры латиноамериканского джаза и болеро, а также знаковые произведения коллектива в новых аранжировках. Публика сможет насладиться знакомыми мелодиями в интересных интерпретациях.

Специальные гости

На сцене с Вадимом Эйленкригом выступят замечательные кубинские музыканты:

Илиана Санчез (вокал)

Овер Серрано (перкуссия)

Состав группы

За музыкальное сопровождение вечера ответят:

Дмитрий Илугдин

Александр Родовский

Армен Мкртычян

Виталий Эпов

Ожидайте незабываемое музыкальное путешествие в мир латиноамериканских ритмов и мелодий. Этот концерт станет ярким событием для всех любителей качественной музыки!