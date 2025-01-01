Вадим Эйленкриг. Праздник, который всегда с тобой

Вадим Эйленкриг, известный российский трубач и ведущий телеканала «Россия-Культура», готов представить специальную концертную программу, в которой участвуют кубинские музыканты. Это будет уникальный музыкальный вечер, наполненный атмосферой Кубы и звуками латиноамериканского джаза.
В рамках концерта прозвучат шедевры латиноамериканского джаза и болеро, а также знаковые произведения коллектива в новых аранжировках. Публика сможет насладиться знакомыми мелодиями в интересных интерпретациях.
На сцене с Вадимом Эйленкригом выступят замечательные кубинские музыканты:
За музыкальное сопровождение вечера ответят:
Ожидайте незабываемое музыкальное путешествие в мир латиноамериканских ритмов и мелодий. Этот концерт станет ярким событием для всех любителей качественной музыки!