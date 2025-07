Вадим Эйленкриг. Концерт на корабле

Выступление Вадима Эйленкрига на прогулочном теплоходе

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие — концерт «Вадим Эйленкриг на корабле», который пройдет на самом большом прогулочном теплоходе в России. Это уникальная возможность насладиться живой музыкой и великолепными видами Москвы и Москвы-реки.

Уникальная атмосфера и удобства

Концерт состоится на закрытой палубе теплохода, что гарантирует комфортную атмосферу в любую погоду. Зрители смогут уютно расположиться за столиками и наслаждаться не только музыкой, но и работой бара и кухни, а также обслуживанием столиков.

Программа мероприятия

Время продолжительности концерта составит 1 час 30 минут с антрактом, а общее время мероприятия — 3 часа (концерт + прогулка). Не упустите возможность погрузиться в атмосферу романтической луны и вечернего неба!

О Вадиме Эйленкригe

Вадим Эйленкриг — обладатель премии «Музыкант года» по версии «Радио Jazz 89.1» и автор пяти сольных альбомов, среди которых: «The Shadow of Your Smile» (2010), Eilenkrig (2012), «Point of View» (2017), “Newborn” (2020) и «Pier 39» (2021). Альбом Eilenkrig занял 4-е место в российском iTunes (Top 200 Jazz Chart) и 1-е место в Армении (Top 200 Tracks Armenia All Genre Chart).

Достижения и проекты

С 2016 года Вадим — художественный руководитель фестиваля «Ветер Перемен» в Казани. В январе 2020 года он представил свой проект на сцене Carnegie Hall. Также он является арт-директором фестиваля «Джазовое лето с Эйленкригом» на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского и фестиваля «Лимон» в Ярославле. Кроме того, он курирует джазовое направление на фестивалях «Ural Music Night» и «New Open Showcase Festival» в Екатеринбурге.

Телевизионная карьера

Вадим Эйленкриг также известен как ведущий шоу «Большой джаз» на телеканале «Россия-Культура», а также как соведущий и руководитель оркестра в шоу «Танцы со звездами» на «Россия-1». С 2018 года он ведет авторскую музыкальную программу «Клуб Шаболовка, 37» на телеканале «Россия-Культура». Кроме того, он является ежегодным членом жюри Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

Не упустите шанс стать частью этого замечательного мероприятия! Добро пожаловать на борт!