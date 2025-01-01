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Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew
Билеты от 2500₽
Киноафиша Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew

Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Вадим Эйленкриг в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза! Вадим Эйленкриг, один из самых популярных трубачей России, вместе со своей группой Eilenkrig Crew выступит в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей живой музыки.

О Вадиме Эйленкриге

Вадим Эйленкриг — не только талантливый музыкант, но и яркий импровизатор. Его игра на трубе сочетает в себе элементы как традиционного джаза, так и современных музыкальных направлений. Эйленкриг активно выступает как в России, так и за ее пределами, завоевывая сердца зрителей по всему миру.

Что ожидать от концерта?

На этом концерте вы сможете насладиться как известными композициями из репертуара группы, так и новыми произведениями, которые обязательно удивят зрителей. Eilenkrig Crew известны своей энергией и профессионализмом, что делает каждое выступление уникальным и неповторимым.

Ждем вас на вечере джаза с Вадимом Эйленкригом и Eilenkrig Crew! Это будет незабываемый опыт, полный музыки и эмоций.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2500 ₽
25 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2500 ₽

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