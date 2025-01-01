Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew

Вадим Эйленкриг в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза! Вадим Эйленкриг, один из самых популярных трубачей России, вместе со своей группой Eilenkrig Crew выступит в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей живой музыки.

О Вадиме Эйленкриге

Вадим Эйленкриг — не только талантливый музыкант, но и яркий импровизатор. Его игра на трубе сочетает в себе элементы как традиционного джаза, так и современных музыкальных направлений. Эйленкриг активно выступает как в России, так и за ее пределами, завоевывая сердца зрителей по всему миру.

Что ожидать от концерта?

На этом концерте вы сможете насладиться как известными композициями из репертуара группы, так и новыми произведениями, которые обязательно удивят зрителей. Eilenkrig Crew известны своей энергией и профессионализмом, что делает каждое выступление уникальным и неповторимым.

Ждем вас на вечере джаза с Вадимом Эйленкригом и Eilenkrig Crew! Это будет незабываемый опыт, полный музыки и эмоций.