Сила слов: спектакль «ва-ва» по мотивам жизни Элен Келлер

Спектакль «ва-ва» создан по мотивам автобиографической книги Элен Келлер «История моей жизни». Это вдохновляющая история о том, как молодая учительница Анни Салливан подарила слепому и глухому ребенку возможность познать мир через слова и чувства.

Элен Келлер стала выдающейся личностью — писательницей, филантропом и политической активисткой. Однако в ее первой книге «История моей жизни» сокрыты чудеса, парадоксы и невозможные мгновения. Многие могут подумать, что истинные чувства Элен навсегда потеряны в тишине и темноте. Сможет ли Анни Салливан сотворить чудо и вывести Элен на свет?

Спектакль обещает быть не только трогательным, но и глубоким. В нем переплетаются сложные эмоциональные нюансы, которые могут затронуть каждого. Приходите и узнайте, как сила обучения и любви может изменить жизнь.