В вихре Новогоднего вальса

В Фельдмаршальском зале Зимнего дворца пройдет уникальная концертная программа, посвященная вальсу. Этот изящный танец олицетворяет легкость, грацию и элегантность, которые нашли отражение в произведениях многих известных композиторов.
Исполнить волшебные мелодии вальсов великих мастеров музыки пригласили Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Impulse Orchestra». Их профессионализм и мастерство обещают сделать этот вечер незабываемым.
Волшебная предновогодняя атмосфера, а также роскошь вечернего Эрмитажа создадут особую ауру праздника. Это мероприятие понравится всем, кто ценит красоту классической музыки и стремится окунуться в праздничное настроение.
Не упустите возможность насладиться ею в такую волшебную ночь!