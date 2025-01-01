Меню
В вихре Новогоднего вальса
Киноафиша В вихре Новогоднего вальса

В вихре Новогоднего вальса

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+

О концерте

Вальс в Зимнем дворце: магия музыки и изысканности в Эрмитаже

В Фельдмаршальском зале Зимнего дворца пройдет уникальная концертная программа, посвященная вальсу. Этот изящный танец олицетворяет легкость, грацию и элегантность, которые нашли отражение в произведениях многих известных композиторов.

Исполнить волшебные мелодии вальсов великих мастеров музыки пригласили Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Impulse Orchestra». Их профессионализм и мастерство обещают сделать этот вечер незабываемым.

Атмосфера праздника

Волшебная предновогодняя атмосфера, а также роскошь вечернего Эрмитажа создадут особую ауру праздника. Это мероприятие понравится всем, кто ценит красоту классической музыки и стремится окунуться в праздничное настроение.

Интересные факты

  • Вальс возник в конце XVIII века и быстро завоевал популярность во всей Европе.
  • Композиторы, такие как Иоганн Штраус II и Фредерик Шопен, создали множество известных вальсов, которые до сих пор восхищают публику.
  • Зал Фельдмаршала был построен в XVIII веке и славится своей архитектурной красотой и акустикой.

Не упустите возможность насладиться ею в такую волшебную ночь!

Купить билет на концерт В вихре Новогоднего вальса

Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
Эрмитаж. Фельдмаршальский зал Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 38, Эрмитаж, зал 193
от 3500 ₽

