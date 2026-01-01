В тени иллюзий
6+
Продолжительность 60 минут
О спектакле

Театр.ТоЧКа представляет: спектакль для всей семьи «В тени иллюзий»

Театр теней Театр.ТоЧКа представляет увлекательное шоу о магии, которое обязательно привлечёт внимание как детей, так и взрослых, сохранивших веру в чудо. Спектакль «В тени иллюзий» — это не просто набор фокусов, а яркая история о Фокуснике, который настолько поверил в волшебство, что сам стал его частью.

Что ждёт зрителей

Зрители окажутся в таинственном мире теней и иллюзий, где смогут попробовать свои силы в роли начинающего маги. Это не только стандартное представление, но и интерактивный опыт, позволяющий каждому почувствовать себя частью волшебства.

Музыка и литературные отсылки

В этом спектакле используются отрывки из произведений знаменитого писателя Евгения Шварца, а также музыка из классику кинематографа — фильма «Огни большого города». Это создает уникальную атмосферу, где каждый элемент поддерживает общую концепцию волшебства и чудес.

Для кого?

Спектакль подходит для детей от 5 лет и не имеет антракта, что делает его удобным выбором для семейного просмотра. Приходите, чтобы увидеть, как магия сливается с реальностью!

