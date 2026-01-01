В темных образах. Маленькая смерть. Минус 16
Билеты от 2500₽
Киноафиша В темных образах. Маленькая смерть. Минус 16

Спектакль В темных образах. Маленькая смерть. Минус 16

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 16+
Продолжительность 135 минут
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Одноактные балеты в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представит обновлённую комбинацию одноактных балетов: «В темных образах», «Маленькая смерть» и «Минус 16». Эти произведения объединяются в один вечер, который обещает стать настоящим праздником для любителей современного балета.

«В темных образах» от Максима Севагина

Балет «В темных образах» был впервые поставлен осенью 2022 года на сцене Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Хореограф Максим Севагин выбрал для него музыку Антонио Вивальди, конкретно два струнных концерта. По словам автора, «музыка эпохи барокко имеет невероятную особенность — она очень дансантна и помогает воображению работать».

В этом спектакле зрители увидят всего 9 исполнителей — пять девушек и четверо юношей, а также шесть музыкальных частей, состоящих из ансамблевых фрагментов, дуэта, квартета и трио. «В темных образах» — это ода любви Севагина к балету, поиск символов и образов, «появляющихся из огромного пространства вариантов и уходящих в темноту».

«Маленькая смерть» Иржи Килиана

Балет «Маленькая смерть» был поставлен на чарующую музыку двух медленных частей из фортепианных концертов Моцарта и впервые показан на Зальцбургском фестивале в 1991 году. Это произведение для шести мужчин и шести женщин служит блестящим примером слияния музыки и хореографии.

«Минус 16» Охада Нахарина

В спектакле «Минус 16» хореограф Охад Нахарин разрушает границу между сценой и залом, что позволяет зрителям не только наблюдать, но и участвовать в представлении. Артисты балетной труппы с интересом осваивали танцевальный язык Гага, который был разработан Нахариным, и теперь рады поделиться этим уникальным опытом с московскими зрителями.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера, который обещает подарить множество эмоций и вдохновения.

Май
22 мая пятница 19:00
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 2500 ₽
23 мая суббота
14:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 2500 ₽
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 2500 ₽

