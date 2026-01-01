Спектакль В темных образах. Маленькая смерть. Минус 16

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представит обновлённую комбинацию одноактных балетов: «В темных образах», «Маленькая смерть» и «Минус 16». Эти произведения объединяются в один вечер, который обещает стать настоящим праздником для любителей современного балета.
Балет «В темных образах» был впервые поставлен осенью 2022 года на сцене Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Хореограф Максим Севагин выбрал для него музыку Антонио Вивальди, конкретно два струнных концерта. По словам автора, «музыка эпохи барокко имеет невероятную особенность — она очень дансантна и помогает воображению работать».
В этом спектакле зрители увидят всего 9 исполнителей — пять девушек и четверо юношей, а также шесть музыкальных частей, состоящих из ансамблевых фрагментов, дуэта, квартета и трио. «В темных образах» — это ода любви Севагина к балету, поиск символов и образов, «появляющихся из огромного пространства вариантов и уходящих в темноту».
Балет «Маленькая смерть» был поставлен на чарующую музыку двух медленных частей из фортепианных концертов Моцарта и впервые показан на Зальцбургском фестивале в 1991 году. Это произведение для шести мужчин и шести женщин служит блестящим примером слияния музыки и хореографии.
В спектакле «Минус 16» хореограф Охад Нахарин разрушает границу между сценой и залом, что позволяет зрителям не только наблюдать, но и участвовать в представлении. Артисты балетной труппы с интересом осваивали танцевальный язык Гага, который был разработан Нахариным, и теперь рады поделиться этим уникальным опытом с московскими зрителями.
