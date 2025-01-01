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В те переулочки. Прогулка с Полиной Черновой
Билеты от 2300₽
Киноафиша В те переулочки. Прогулка с Полиной Черновой

Спектакль В те переулочки. Прогулка с Полиной Черновой

Постановка
Театр города М. 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Прогулка с артистом: новый формат взаимодействия в Театре города М.

Театр города М. всегда стремится быть ближе к своему зрителю. Мы интересуемся тем, что волнует, радует и вдохновляет вас. Теперь у нас есть возможность сделать это еще более личным — представляем новый формат взаимодействия: «Прогулка с артистом»!

Что вас ждет на прогулке?

  • Прогулка по любимым и знаковым местам в пределах садового кольца.
  • От 3 до 5 остановок в секретных локациях.
  • Приятный творческий сюрприз от артиста.
  • Чай с тортиком в уютной атмосфере Театра города М.

Каждый артист предложит свой уникальный маршрут, включая свои локации и индивидуальный творческий сюрприз. Финишная точка — фойе Театра города М.

Детали мероприятия

Продолжительность прогулки составляет 1,5 часа. После покупки билета с вами свяжется администратор для уточнения всех деталей. Обратите внимание, что количество мест ограничено — всего 10 участников в группе!

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта — спешите записаться!

В ролях
Полина Чернова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
20:00 от 2300 ₽

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