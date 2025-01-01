Спектакль В те переулочки. Прогулка с Полиной Черновой

Прогулка с артистом: новый формат взаимодействия в Театре города М.

Театр города М. всегда стремится быть ближе к своему зрителю. Мы интересуемся тем, что волнует, радует и вдохновляет вас. Теперь у нас есть возможность сделать это еще более личным — представляем новый формат взаимодействия: «Прогулка с артистом»!

Что вас ждет на прогулке?

Прогулка по любимым и знаковым местам в пределах садового кольца.

От 3 до 5 остановок в секретных локациях.

Приятный творческий сюрприз от артиста.

Чай с тортиком в уютной атмосфере Театра города М.

Каждый артист предложит свой уникальный маршрут, включая свои локации и индивидуальный творческий сюрприз. Финишная точка — фойе Театра города М.

Детали мероприятия

Продолжительность прогулки составляет 1,5 часа. После покупки билета с вами свяжется администратор для уточнения всех деталей. Обратите внимание, что количество мест ограничено — всего 10 участников в группе!

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта — спешите записаться!