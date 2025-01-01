Меню
В те переулочки. Прогулка с Натальей Богдановой
Киноафиша В те переулочки. Прогулка с Натальей Богдановой

Спектакль В те переулочки. Прогулка с Натальей Богдановой

Постановка
Театр города М. 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Прогулка с артистом: новый формат взаимодействия в Театре города М.

Театр города М. всегда стремится быть ближе к своему зрителю. Мы хотим знать, что вас волнует, радует, пугает и вдохновляет. И что может стать сильнее связи между театром и зрителем, чем личные встречи и общение? Поэтому мы рады представить новый формат — «Прогулка с артистом»!

Что вас ждет на «Прогулке»?

  • Прогулка по любимым или знаковым местам в пределах садового кольца;
  • От 3 до 5 остановок в секретных локациях;
  • Приятный творческий сюрприз от артиста;
  • Чай с тортиком в уютной атмосфере Театра города М.

Важно отметить, что у каждого артиста будет уникальный маршрут, свои локации и свой особенный творческий сюрприз. Однако финишная точка для всех — фойе Театра города М.

Детали мероприятия

Продолжительность «Прогулки» — 1,5 часа. После приобретения билета с вами свяжется администратор для уточнения всех подробностей.

Спешите, количество мест ограничено!

В каждой группе всего 10 мест. Не упустите возможность провести время с артистом и окунуться в атмосферу театра!

В ролях
Наталья Богданова
