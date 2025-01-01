Спектакль В те переулочки. Прогулка с Кристиной Комаровой

Театр города М. всегда стремится быть ближе к своему зрителю. Мы хотим знать, что вас беспокоит, радует, пугает и вдохновляет. И что может сблизить нас еще больше? Конечно, личные встречи и неформальное общение!
Мы рады представить вам новый формат взаимодействия — «Прогулка с артистом». Это уникальная возможность провести время с любимым артистом театра, погрузиться в атмосферу творчества и узнать о театре больше.
Важно отметить, что у каждого артиста свой маршрут, свои локации и свои сюрпризы. Но финишная точка всегда одна — фойе Театра города М. Продолжительность прогулки составляет 1,5 часа.
После приобретения билета с вами свяжется администратор и уточнит подробности. Не упустите возможность — в группе всего 10 мест!
Спешите, чтобы стать частью этого уникального опыта!