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В те переулочки. Прогулка с Кристиной Комаровой
Билеты от 2300₽
Киноафиша В те переулочки. Прогулка с Кристиной Комаровой

Спектакль В те переулочки. Прогулка с Кристиной Комаровой

Постановка
Театр города М. 12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Прогулка с артистом: новый формат взаимодействия в Театре города М.

Театр города М. всегда стремится быть ближе к своему зрителю. Мы хотим знать, что вас беспокоит, радует, пугает и вдохновляет. И что может сблизить нас еще больше? Конечно, личные встречи и неформальное общение!

Что такое «Прогулка с артистом»?

Мы рады представить вам новый формат взаимодействия — «Прогулка с артистом». Это уникальная возможность провести время с любимым артистом театра, погрузиться в атмосферу творчества и узнать о театре больше.

Что вас ждет?

  • Прогулка по любимым или знаковым местам в пределах садового кольца;
  • От 3 до 5 остановок в секретных локациях;
  • Приятный творческий сюрприз от артиста;
  • Чай с тортиком в уютной атмосфере Театра города М.

Важно отметить, что у каждого артиста свой маршрут, свои локации и свои сюрпризы. Но финишная точка всегда одна — фойе Театра города М. Продолжительность прогулки составляет 1,5 часа.

Как записаться?

После приобретения билета с вами свяжется администратор и уточнит подробности. Не упустите возможность — в группе всего 10 мест!

Спешите, чтобы стать частью этого уникального опыта!

В ролях
Кристина Комарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
14:00 от 2300 ₽

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