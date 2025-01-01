Театр города М. всегда стремится быть ближе к своим зрителям. Мы хотим знать, что волнует вас, что радует, чего вы боитесь и чего ожидаете. Для этого мы открываем новый формат взаимодействия — «Прогулка с артистом».
Каждый артист предложит свой уникальный маршрут, включающий индивидуальные локации и сюрприз. Однако финальной точкой всегда будет фойе Театра города М.
Продолжительность прогулки составит 1,5 часа. После приобретения билета с вами свяжется администратор для уточнения всех деталей. Не упустите возможность — в группе всего 10 мест!
Спешите записаться на «Прогулку с артистом» и погрузиться в мир театра в уникальной атмосфере личного общения!