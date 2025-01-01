Прогулка с артистом: новый формат взаимодействия в Театре города М

Театр города М. всегда стремится быть ближе к своим зрителям. Мы хотим знать, что волнует вас, что радует, чего вы боитесь и чего ожидаете. Для этого мы открываем новый формат взаимодействия — «Прогулка с артистом».

Что включает в себя «Прогулка»?

Экскурсия по знаковым местам в пределах садового кольца;

в пределах садового кольца; От 3 до 5 остановок в секретных локациях;

в секретных локациях; Творческий сюрприз от артиста;

от артиста; Чай с тортиком в уютной атмосфере Театра города М.

Каждый артист предложит свой уникальный маршрут, включающий индивидуальные локации и сюрприз. Однако финальной точкой всегда будет фойе Театра города М.

Пожалуйста, обратите внимание

Продолжительность прогулки составит 1,5 часа. После приобретения билета с вами свяжется администратор для уточнения всех деталей. Не упустите возможность — в группе всего 10 мест!

Спешите записаться на «Прогулку с артистом» и погрузиться в мир театра в уникальной атмосфере личного общения!