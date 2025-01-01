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В те переулочки. Прогулка с Екатериной Хамдо
Билеты от 2300₽
Киноафиша В те переулочки. Прогулка с Екатериной Хамдо

Спектакль В те переулочки. Прогулка с Екатериной Хамдо

Постановка
Театр города М. 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Прогулка с артистом в Театре города М. 

Театр города М. всегда стремится к близости со зрителем. Мы хотим знать, что вас волнует, радует и вдохновляет. А что может сблизить нас еще больше? Конечно, личные встречи и неформальное общение! Поэтому мы рады представить новый формат взаимодействия — «Прогулка с артистом».

Что вас ждет на «Прогулке»?

  • Прогулка по любимым и знаковым местам в пределах садового кольца.
  • От 3 до 5 остановок в секретных локациях.
  • Приятный творческий сюрприз от артиста.
  • Чай с тортиком в уютной атмосфере Театра города М.

Индивидуальность каждого маршрута

Важно отметить, что у каждого артиста своя уникальная программа, включая индивидуальные маршруты и творческие сюрпризы. Однако финишной точкой всех прогулок остается фойе Театра города М.

Практическая информация

Продолжительность «Прогулки» составляет 1,5 часа. После приобретения билета с вами свяжется администратор и уточнит все необходимые подробности. Не упустите возможность — в группе всего 10 мест!

Спешите записаться на эту уникальную встречу с искусством и артистами!

В ролях
Екатерина Хамдо

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
14:00 от 2300 ₽

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