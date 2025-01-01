Спектакль В те переулочки. Прогулка с Екатериной Хамдо

Театр города М. всегда стремится к близости со зрителем. Мы хотим знать, что вас волнует, радует и вдохновляет. А что может сблизить нас еще больше? Конечно, личные встречи и неформальное общение! Поэтому мы рады представить новый формат взаимодействия — «Прогулка с артистом».
Важно отметить, что у каждого артиста своя уникальная программа, включая индивидуальные маршруты и творческие сюрпризы. Однако финишной точкой всех прогулок остается фойе Театра города М.
Продолжительность «Прогулки» составляет 1,5 часа. После приобретения билета с вами свяжется администратор и уточнит все необходимые подробности. Не упустите возможность — в группе всего 10 мест!
Спешите записаться на эту уникальную встречу с искусством и артистами!