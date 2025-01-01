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В те переулочки. Прогулка с Дарьей Косовой
Билеты от 2300₽
Киноафиша В те переулочки. Прогулка с Дарьей Косовой

Спектакль В те переулочки. Прогулка с Дарьей Косовой

Постановка
Театр города М. 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Прогулка с артистом: новый формат взаимодействия в Театре города М

Театр города М всегда стремится быть ближе к своим зрителям. Мы хотим знать, что волнует вас, что радует, а также к чему вы стремитесь. И чтобы укрепить эту связь, мы представляем новый формат общения — «Прогулка с артистом»!

Что такое «Прогулка с артистом»?

Это уникальная возможность провести время с артистом театра, исследуя любимые и знаковые места в пределах садового кольца. Программа прогулки включает:

  • От 3 до 5 остановок в секретных локациях, о которых вы, возможно, даже не слышали;
  • Приятный творческий сюрприз от артиста;
  • Чай с тортиком в уютной атмосфере нашего театра.

Индивидуальность каждой прогулки

Каждый артист предложит свой уникальный маршрут и особые остановки, что делает каждую прогулку неповторимой. Однако финишная точка всегда останется неизменной — это фойе Театра города М.

Как записаться?

Продолжительность прогулки составляет 1,5 часа. После приобретения билета с вами свяжется администратор, чтобы уточнить все детали. Обратите внимание: в группе всего 10 мест, поэтому спешите!

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной и незабываемой встречи с искусством и его творцами!

В ролях
Дарья Косова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
20:00 от 2300 ₽

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