Спектакль В те переулочки. Прогулка с Дарьей Косовой

Прогулка с артистом: новый формат взаимодействия в Театре города М

Театр города М всегда стремится быть ближе к своим зрителям. Мы хотим знать, что волнует вас, что радует, а также к чему вы стремитесь. И чтобы укрепить эту связь, мы представляем новый формат общения — «Прогулка с артистом»!

Что такое «Прогулка с артистом»?

Это уникальная возможность провести время с артистом театра, исследуя любимые и знаковые места в пределах садового кольца. Программа прогулки включает:

От 3 до 5 остановок в секретных локациях, о которых вы, возможно, даже не слышали;

Приятный творческий сюрприз от артиста;

Чай с тортиком в уютной атмосфере нашего театра.

Индивидуальность каждой прогулки

Каждый артист предложит свой уникальный маршрут и особые остановки, что делает каждую прогулку неповторимой. Однако финишная точка всегда останется неизменной — это фойе Театра города М.

Как записаться?

Продолжительность прогулки составляет 1,5 часа. После приобретения билета с вами свяжется администратор, чтобы уточнить все детали. Обратите внимание: в группе всего 10 мест, поэтому спешите!

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной и незабываемой встречи с искусством и его творцами!