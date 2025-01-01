Театр города М. всегда стремится к близости со своими зрителями. Мы хотим знать, что беспокоит, радует и вдохновляет вас. И что может быть лучше личных встреч и неформального общения? Мы рады анонсировать продолжение наших прогулок с артистами!
Каждый артист предложит уникальный маршрут, свои локации и, конечно, эксклюзивный творческий сюрприз. Однако финишная точка — фойе Театра города М. — остается неизменной.
Продолжительность прогулки составляет 1,5 часа. После приобретения билета с вами свяжется администратор, чтобы уточнить все детали. Не упустите возможность — в группе всего 10 мест!
Спешите записаться и погрузиться в мир театра вместе с артистами!