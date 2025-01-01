Меню
В те переулочки. Прогулка с Анастасией Штромвассер
Спектакль В те переулочки. Прогулка с Анастасией Штромвассер

Постановка
Театр города М. 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Прогулки с артистами в Театре города М.

Театр города М. всегда стремится к близости со своими зрителями. Мы хотим знать, что беспокоит, радует и вдохновляет вас. И что может быть лучше личных встреч и неформального общения? Мы рады анонсировать продолжение наших прогулок с артистами!

Что включает в себя прогулка «В те переулочки»?

  • Прогулка по любимым или знаковым местам в пределах садового кольца;
  • От 3 до 5 остановок в секретных локациях;
  • Приятный творческий сюрприз от артиста;
  • Чай с тортиком в уютной атмосфере Театра города М.

Каждый артист предложит уникальный маршрут, свои локации и, конечно, эксклюзивный творческий сюрприз. Однако финишная точка — фойе Театра города М. — остается неизменной.

Практическая информация

Продолжительность прогулки составляет 1,5 часа. После приобретения билета с вами свяжется администратор, чтобы уточнить все детали. Не упустите возможность — в группе всего 10 мест!

Спешите записаться и погрузиться в мир театра вместе с артистами!

В ролях
Анастасия Штромвассер
