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В те переулочки. Прогулка с Анастасией Пугиной
Билеты от 2300₽
Киноафиша В те переулочки. Прогулка с Анастасией Пугиной

Спектакль В те переулочки. Прогулка с Анастасией Пугиной

Постановка
Театр города М. 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Прогулка с артистом: новый формат взаимодействия в Театре города М

Театр города М. всегда стремится быть ближе к своему зрителю. Мы хотим знать, что волнует и радует вас, чего вы боитесь и к чему стремитесь. И что может сблизить нас еще больше? Конечно, это личные встречи и неформальное общение!

Мы рады представить наш новый формат — «Прогулка с артистом»! Это уникальная возможность не только увидеть закулисье театра, но и насладиться атмосферой общения с любимыми артистами.

Что включает в себя «Прогулка»?

  • Прогулка по любимым и знаковым местам в пределах садового кольца.
  • От 3 до 5 остановок в секретных локациях, о которых не знают даже постоянные зрители.
  • Приятный творческий сюрприз от артистов — не пропустите уникальные моменты!
  • Чай с тортиком в уютной атмосфере нашего театра.

Важно заметить, что у каждого артиста будет свой индивидуальный маршрут, свои локации и уникальный творческий сюрприз. Однако финальной точкой всегда останется фойе Театра города М.

Практическая информация

Продолжительность «Прогулки» составляет 1,5 часа. После приобретения билета с вами свяжется администратор, чтобы уточнить все детали. Не упустите шанс — в группе всего 10 мест!

Спешите записаться на «Прогулку с артистом» и откройте для себя новые грани театрального искусства!

В ролях
Анастасия Пугина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
14:00 от 2300 ₽

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