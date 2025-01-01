Спектакль В те переулочки. Прогулка с Анастасией Пугиной

Прогулка с артистом: новый формат взаимодействия в Театре города М

Театр города М. всегда стремится быть ближе к своему зрителю. Мы хотим знать, что волнует и радует вас, чего вы боитесь и к чему стремитесь. И что может сблизить нас еще больше? Конечно, это личные встречи и неформальное общение!

Мы рады представить наш новый формат — «Прогулка с артистом»! Это уникальная возможность не только увидеть закулисье театра, но и насладиться атмосферой общения с любимыми артистами.

Что включает в себя «Прогулка»?

Прогулка по любимым и знаковым местам в пределах садового кольца.

От 3 до 5 остановок в секретных локациях, о которых не знают даже постоянные зрители.

Приятный творческий сюрприз от артистов — не пропустите уникальные моменты!

Чай с тортиком в уютной атмосфере нашего театра.

Важно заметить, что у каждого артиста будет свой индивидуальный маршрут, свои локации и уникальный творческий сюрприз. Однако финальной точкой всегда останется фойе Театра города М.

Практическая информация

Продолжительность «Прогулки» составляет 1,5 часа. После приобретения билета с вами свяжется администратор, чтобы уточнить все детали. Не упустите шанс — в группе всего 10 мест!

Спешите записаться на «Прогулку с артистом» и откройте для себя новые грани театрального искусства!