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Киноафиша В свете свечей: Сергей Рахманинов.

В свете свечей: Сергей Рахманинов.

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фортепианный концерт при свечах: Рахманинов в сердце Петербурга

Чудесный день для культурного отдыха! Петербуржцы и гости города приглашаются в концертный зал Дома журналиста, расположенный в самом сердце исторического Петербурга. Здесь пройдет изысканный фортепианный концерт при свечах в исполнении пианиста-виртуоза.

В замечательной акустике и чарующей атмосфере зала для вас прозвучат известные произведения гениального композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Подарите себе и своим близким праздничное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация о концерте

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться живой музыкой в уникальной обстановке!

Исполнители

  • Марина Николя - талантливая петербургская пианистка и лауреат международных конкурсов (Италия, г. Сенигалия, Сицилия, г. Марсала). Стипендиат Фонда Министерства культуры России, японского фонда имени Мацууро и Фонда Мстислава Ростроповича, награждена именным роялем Yamaha. Она ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом, а также является приглашенной солисткой театров Санкт-Петербурга.
  • Анна Бондарь - колоратурное сопрано и выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, класс профессора, кандидата искусствоведения Т.В. Лымаревой. Приглашенная солистка Мариинского театра, лауреат Международного конкурса им. Штоколова, участница международных и всероссийских мастер-классов в России и Европе. Она также активно выступает на концертных площадках.

Не пропустите этот великолепный вечер! Ждем вас в Доме журналиста для встречи с живой классической музыкой.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
17:00 от 799 ₽

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