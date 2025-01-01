В свете свечей: Сергей Рахманинов.

Фортепианный концерт при свечах: Рахманинов в сердце Петербурга

Чудесный день для культурного отдыха! Петербуржцы и гости города приглашаются в концертный зал Дома журналиста, расположенный в самом сердце исторического Петербурга. Здесь пройдет изысканный фортепианный концерт при свечах в исполнении пианиста-виртуоза.

В замечательной акустике и чарующей атмосфере зала для вас прозвучат известные произведения гениального композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Подарите себе и своим близким праздничное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация о концерте

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться живой музыкой в уникальной обстановке!

Исполнители

Марина Николя - талантливая петербургская пианистка и лауреат международных конкурсов (Италия, г. Сенигалия, Сицилия, г. Марсала). Стипендиат Фонда Министерства культуры России, японского фонда имени Мацууро и Фонда Мстислава Ростроповича, награждена именным роялем Yamaha. Она ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом, а также является приглашенной солисткой театров Санкт-Петербурга.

- талантливая петербургская пианистка и лауреат международных конкурсов (Италия, г. Сенигалия, Сицилия, г. Марсала). Стипендиат Фонда Министерства культуры России, японского фонда имени Мацууро и Фонда Мстислава Ростроповича, награждена именным роялем Yamaha. Она ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом, а также является приглашенной солисткой театров Санкт-Петербурга. Анна Бондарь - колоратурное сопрано и выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, класс профессора, кандидата искусствоведения Т.В. Лымаревой. Приглашенная солистка Мариинского театра, лауреат Международного конкурса им. Штоколова, участница международных и всероссийских мастер-классов в России и Европе. Она также активно выступает на концертных площадках.

Не пропустите этот великолепный вечер! Ждем вас в Доме журналиста для встречи с живой классической музыкой.