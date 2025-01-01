В стране сказочных героев

Приглашаем вас на удивительный концерт в рамках абонемента «Для самых маленьких»

Этот уникальный музыкальный проект подарит зрителям возможность окунуться в волшебный мир сказочных героев.

Главные участники

Кубанский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Дениса Ивенского создаст незабываемую атмосферу музыкального волшебства. Ведущая концерта, музыковед и заслуженный деятель искусств Краснодарского края Нина Магдалиц, расскажет о произведениях и их авторах, делая акцент на интересные и увлекательные факты.

Что ожидать от концерта?

Концерт включает в себя классические произведения, которые знакомы всем с раннего детства. Зрителей ждут мелодии из известных мультфильмов и сказок, которые помогут маленьким зрителям погрузиться в атмосферу фантазии и сказки.

Особенности мероприятия

Это идеальная возможность провести время с семьей и насладиться живой музыкой в исполнении профессионалов. Концерт будет не только развлекательным, но и образовательным, способствуя формированию у детей музыкального вкуса и любви к искусству.

Не упустите шанс подарить своим детям волшебство музыки и хорошее настроение!