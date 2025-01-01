В стране мультфильмов

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыка оживляет любимые мультфильмы и фильмы! В исполнении русской музыкальной группы «Аюшка» прозвучат яркие и трогательные композиции, которые подарят радость детям и взрослым.
В программе представлены знаменитые мелодии:
Особое внимание стоит уделить попурри, которое объединяет музыку из хорошо знакомых всем мультфильмов:
В программе также прозвучат песни Дунаевского, такие как «Песенка Капитана», «33 коровы» и «Брадобрей».
Обратите внимание, что состав программы может меняться. Мы уверены, что каждый найдет что-то по душе, а замечательная атмосфера и запоминающиеся мелодии подарят вам незабываемые впечатления!