Киноафиша В стране мультфильмов

В стране мультфильмов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие для всей семьи

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыка оживляет любимые мультфильмы и фильмы! В исполнении русской музыкальной группы «Аюшка» прозвучат яркие и трогательные композиции, которые подарят радость детям и взрослым.

Программа концерта

В программе представлены знаменитые мелодии:

  • «Песня о чистоте» – музыка Богатырёва, слова Жука из мультфильма «Маша и медведь»
  • «Танец маленьких утят» – Вернер
  • «Барабан» – музыка и слова Васильева и Симоновой
  • «Тики-тики-так» – из мультфильма «Фиксики»
  • «Песенка про деление» – музыка и слова Пинегина
  • «Hedwig’s Theme» – Уильямс из фильма «Гарри Поттер»
  • «Песенка краба» – музыка Менкена, слова Эшмана из мультфильма «Русалочка»

Попурри на любимые хиты

Особое внимание стоит уделить попурри, которое объединяет музыку из хорошо знакомых всем мультфильмов:

  • «Два весёлых гуся»
  • «Антошка»
  • «Как львёнок и черепаха пели песню»
  • «Приключения Незнайки»
  • «Крошка енот»
  • «Бременские музыканты»
  • «Чунга-чанга»

В программе также прозвучат песни Дунаевского, такие как «Песенка Капитана», «33 коровы» и «Брадобрей».

Обратите внимание

Обратите внимание, что состав программы может меняться. Мы уверены, что каждый найдет что-то по душе, а замечательная атмосфера и запоминающиеся мелодии подарят вам незабываемые впечатления!

Расписание

