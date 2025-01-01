В стране мультфильмов

Музыкальное путешествие для всей семьи

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыка оживляет любимые мультфильмы и фильмы! В исполнении русской музыкальной группы «Аюшка» прозвучат яркие и трогательные композиции, которые подарят радость детям и взрослым.

Программа концерта

В программе представлены знаменитые мелодии:

«Песня о чистоте» – музыка Богатырёва, слова Жука из мультфильма «Маша и медведь»

– музыка Богатырёва, слова Жука из мультфильма «Маша и медведь» «Танец маленьких утят» – Вернер

– Вернер «Барабан» – музыка и слова Васильева и Симоновой

– музыка и слова Васильева и Симоновой «Тики-тики-так» – из мультфильма «Фиксики»

– из мультфильма «Фиксики» «Песенка про деление» – музыка и слова Пинегина

– музыка и слова Пинегина «Hedwig’s Theme» – Уильямс из фильма «Гарри Поттер»

– Уильямс из фильма «Гарри Поттер» «Песенка краба» – музыка Менкена, слова Эшмана из мультфильма «Русалочка»

Попурри на любимые хиты

Особое внимание стоит уделить попурри, которое объединяет музыку из хорошо знакомых всем мультфильмов:

«Два весёлых гуся»

«Антошка»

«Как львёнок и черепаха пели песню»

«Приключения Незнайки»

«Крошка енот»

«Бременские музыканты»

«Чунга-чанга»

В программе также прозвучат песни Дунаевского, такие как «Песенка Капитана», «33 коровы» и «Брадобрей».

Обратите внимание

Обратите внимание, что состав программы может меняться. Мы уверены, что каждый найдет что-то по душе, а замечательная атмосфера и запоминающиеся мелодии подарят вам незабываемые впечатления!