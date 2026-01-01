Мастер-класс по живописи в Уральском центре народного искусства

Тёплая встреча людей, увлечённых художественным творчеством, пройдет в изостудии Уральского центра народного искусства. Ведущий мастер-класса — Тарас Ерошин. Под его руководством каждый участник сможет создать небольшое живописное произведение в стиле Винсента Ван Гога, используя технику акриловой живописи.

Кто может участвовать?

Мастер-класс будет интересен тем, кто желает познакомиться с миром искусства и попробовать себя в живописи. Предварительный опыт не обязателен — главное желание и творческий настрой.

О Винсенте Ван Гоге

Страстный и мятежный художник Винсент Ван Гог не всегда был понят современниками, как и многие талантливые люди. Его работы стали неотъемлемой частью мировой художественной культуры и продолжают очаровывать поклонников искусства по всему миру.

Тематика занятия

На мастер-классе мы будем работать над трактовкой одной из самых известных картин художника — «Звёздная ночь». Все необходимые материалы предоставляются организаторами, так что вам не нужно заботиться о подготовке.

Приходите создать своё живописное произведение и насладиться атмосферой творческого общения!